لعاشقي التصوير .. هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro الخارق بكاميرا رباعية 200 ميجابيكسل

تعتزم شركة شاومي العملاقة في صناعة الهواتف الذكية إطلاق هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro وفق أحد تسريبات تمت خلال الساعات القليلة الماضية، يحتوي الهاتف الجديد على تقنيتين خارقتين الأولى منها خاصة بالكاميرا الرئيسية، أما لتقنية الثانية هى ميزة الشحن السريع، وتحاول الشركة خلال الفترة الأخيرة إصدار هواتف متميزة من أجل جذب العديد من العملاء والمستخدمين خلال الفترة القادمة في ظل منافسة قوية مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية.

هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro

ومن جانبه أشار موقع “gsmarena” التقني الشهير، أن بعض التسريبات الجديدة قد كشفت بعض مواصفات الهاتف الجديد لشركة شاومي المنتظر، حيث أنه سوف يتميز بالشحن السريع والذي يصل إلى 120 واط، وهى الميزة الجديدة التي تحاول الشركة الوصول لها منذ مدة ماضية، حيث أشارت إلى تزويد أحدث هواتفها الرائدة بتلك التقنية الخارقة التي سوف تعمل على جذب الكثير من العملاء خلال الفترة القادمة.

مواصفات الهاتف

ومن أهم مميزات ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro الكاميرا الخلفية، حيث أنها تضمن عدسة كاميرا بـ108 ميجابيكسل، وهى من المميزات الخارقة التي تتميز بها هواتف شاومي الحديثة، وتعمل الشركة الآن على تغير ذلك إلى الأفضل والأعلى ومن المميزات التي يتمتع بها الهاتف بالإضافة للموجودة في الصورة:

الكاميرا كاميرا أساسية أعلى بدقة 200 ميجابكسل التصميم نحيف مع واجهة رائعة مشابهة للطراز الحالي في ريدمي نوت 10 برو، وثقب في فتحة مركزية أعلى منتصف الشاشة وهى مخصصة للكاميرا الأمامية الجيل يدعم الاتصال بالجيل الخامس نظام التشغيل أندرويد 11

سعر هاتف شاومي الجبار

ومن المقرر أن يتم إطلاق الهاتف الجديد من شاومي قبل نهاية العام الجاري، وسط متابعة كبيرة من العديد من عشاق شركة شاومي العملاقة، في ظل تنافس كبيرة مع شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونج وغيرها من الشركات العالمية، أما بالنسبة للسعر عالميا النسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام من المتوقع أن تكون 310 دولار أمريكي، أما النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام سوف يتم عرضها على 320 دولار تقريباً.