سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 10 في السعودية 2023

ياسمين محمد محمد الحبشي محمود، مصرية من الاسكندرية، محررة صحفية لدى جريدة الرأي العام المصري (جريدة ورقية) وحاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والاعلام المصري، وكاتبة لدى الكثير من المواقع الإلكترونية، وأهتم بكل الأخبار المصرية والتغطية المباشرة لكافة الأحداث.