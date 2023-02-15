سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 10 في السعودية 2023
أعلنا شركة ريلمي عن هاتفها الجديد ريلمي 10 وهو هاتف من الفئة المتوسطة وبمواصفات مقبولة مع بطارية بحجم كبير تدعم خاصية الشحن السريع ويأتي الهاتف بكاميرا ثنائية خلفية وبمعالج قوي والذي يحسن من إستهلاك الطاقة.
أهم مواصفات هاتف ريلمي Realme 10
|وزن الهاتف
|178جرام.
|أبعاد الهاتف
|159.9×73.3×8 ملم.
|يدعم الهاتف شبكات إتصال
|الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.
|ألوان الهاتف
|أبيض وأزرق.
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- يدعم الهاتف تركيب شرحتين إتصال من نوع النانو سيم.
- الهاتف يتميز بجودة الخامات المستخدمة في الهاتف من البلاستيك اللامع.
- شاشة الهاتف تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وهي من نوع Super AMOLED شاشة 6.4 بوصة بدقة شاشة 2400×1080 بيكسل بكثافة بيكسلات 411 بيكسل في كل بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز مع طبقة حماية من زجاج الغوريلا جلاس.
- يأتي الهاتف بمعالج من نوع Helio G99 بتكنولوجيا 6 نانو ميتر.
- الهاتف متوفر بسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام أو 8 جيجا بايت رام.
- يدعم الهاتف إمكانية تركيب كارت ميموري خارجي لزيادة المساحة.
- يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 33 وات.
- يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصابع والذي تأتي مدمج في زر الطاقة وخاصية التعرف على الوجه لفتح الهاتف.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة ريلمي الحديثة.
مواصفات الكاميرات في هاتف ريلمي Realme 10
- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم f/2.5.
- الكاميرا الأولى تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم f/1.8 وهي الكاميرا الأساسية.
- الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم f/2.4 وهي خاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.
- يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل.
أسعار هاتف ريلمي Realme 10
- سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية لنسخة 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 582 ريال سعودي.
- كما سعر الهاتف بنسخة 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 695 ريال سعودي.