سعر مواصفات Huawei Nova 9 هواوي نوفا 9 ومميزاته

أعلنت شركة هواوي الصينية عن العديد من الأجهزة الجديدة، والذي جاءت بالمواصفات العالية مقارنة مع الأجهزة الأخرى من نفس الفئة، وكشفت رسمياً عن هاتف هواوي نوفا 9، وتسعى الشركة الصينية للاستمرار بإنتاج الهواتف الذكية ذات المواصفات العالية عل الرغم من العقوبات التي تعرضت لها الشركة، والتى قللت نسبة مبيعاتها حول العالم، وعرف عن الشركة في إنتاج الهواتف أنها تركز على الكاميرات، وسوف نقدم لكم جميع مواصفات الهاتف الجديد Huawei Nova 9.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 9

تصميم مميز بثلاثة ألوان الأسود والأزرق المتدرج والأخضر الزيتوني .

شاشة اوليد OLED كبيرة بتردد 120 هرتز ودقة +FHD.

مستشعر لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة.

مزود بمعالج Snapdragon 778G من كوالكوم.

رام 8 جيجابايت مع سعة تخزينية 128 أو 256 جيجابايت.

يأتي هواوي نوفا 9 مزودا بأربع كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية بينهم بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9، بالإضافة لكاميرا بزواية عريضة UltraWide بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانبي كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل إحداهما للعمق وأخرى ماكرو للتصوير عن قرب وتحسين التقاط صور البورتريه.

كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

بطارية بقدرة 4300 ميللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن فائق السرعة بقدرة 66 واط، مما يتيح شحن البطارية كاملة حتى 100 في المئة خلال 38 دقيقة أو حتى 60 في المئة خلال 18 دقيقة فقط.

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سعر هواوي نوفا 9 في الأسواق العربية

سوف يتوفر الهاتف في الأسواق العربية في نهاية شهر نوفمبر الحالي، وسوف يبدأ من سعر 1900 ريال سعودي لنسخة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، ويبدأ الطلب المسبق على الهاتف في تاريخ 17 نوفمبر الحالي، ويحتوي الهاتف على هدية سماعة بلوتوث لا سلكي.