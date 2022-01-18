أوبو تُبدع رسمياً وتُعلن إطلاق هاتف OPPO Reno6 Lite تحفة الفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات

أعلنت رسمياً منذ قليل شركة أوبو الصينية عن إطلاق هاتف OPPO Reno6 Lite تحفة الفئة المتوسطة بعدد من الإمكانيات الرائعة، والتي من أبرزها البطارية الكبيرة مع وجود معالج قوي يقدم أداء سريع من انتاج شركة كوالكوم الأمريكية، حيث حرصت الشركة على إطلاق هاتفها مع بداية العام الجديد بسعر مناسب، من أجل جذب العديد من العملاء الجدد، وتحقيق أرباح مالية كبيرة في ظل منافسة قوية وشرسة مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

هاتف OPPO Reno6 Lite

ومن جانبه أشار موقع “Gizmochina” أن هاتف أوبو الجديد يأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.34 بوصة من نوع AMOLED، مع معدل تحديث عالي 90 هرتز في الثانية، ودقة X 1080 × 2400، مع وجود نوتش بأعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية التي تقوم بتصوير مكالمات الفيديو والصور السلفي، وتتميز الشاشة بجودة عرض+ Full HD.

مواصفات هاتف OPPO Reno6 Lite

الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل

كاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل المعالج من انتاج شركة كوالكوم الأمريكية وهو من نوع Snapdragon 662 الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجا بايت رام ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجا بايت نظام التشغيل Android 11 البطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط

سعر هاتف OPPO Reno6 Lite

يتميز هاتف OPPO Reno6 Lite بأنه مقاوم للماء والغبار، وبه مستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما أنه يدعم تقنية GPS ومقبس لسماعة الرأس، ويبدأ سعر هاتف أوبو الجديد من سعر 433 دولار أمريكي وهو ما يعادل بالمصري نحو 6800 جنيهاً، ومن خلال عملية حسابية بسيطة ومقارنة العملة المحلية بالدولار يمكنك التعرف على سعر الهاتف في السعودية والإمارات وباقي الدول العربية والأجنبية.