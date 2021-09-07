سعر مواصفات هاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد بإطلالته المتميزة

تعد شركة هواوي من أهم الشركات العالمية التي تهتم بتصنيع الهواتف الذكية، فهي من أجود وأفضل الشركات التي تقدم أميز وأفضل الهواتف الذكية وتقدم لنا الآن هاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد اخر اصدارات لها سوف تطرحه في الأسواق خلال أيام قليلة، لهذا بدأ الجميع بالبحث عن أهم ما مواصفات تلك الهاتف الذي أحدث ضجة كبيرة بين الأشخاص قبل أن يتم طرحه.

اهم مميزات هاتف هواوي Huawei Nova 9

سنقدم لكم خلال السطور التالية أهم المميزات التي تتوافر في هاتف Huawei Nova 9 الجديد، وهي:

هاتف Huawei Nova 9 الجديد يتميز بشاشته المتميزة 6.6 انش نوعها OLED، دقتها 1080× 2340 ميجا بكسل.

نظام التشغيل الخاص به الاندرويد.

به 4 كاميرات أمامية جميعهم عالية الدقة تصل دقة الكاميرا الأولى 64 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل بمستشعرات، ومسجل الفيديو بدقة 32 ميجا بكسل.

وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

المساحة الداخلية 128 ميجا بايت و 8 رام.

به مكبر صوت وعازل للتغطية.

نظام المعالج لهاتف Huawei Nova 9 الجديد هو Kirin 985 5G.

كما أن البطارية 4100 ملي امبير.

شريحتين للاتصالات تدعم كافة الأجيال.

متوفر بالون الأسود والأبيض والازرق.

سعر هاتف Huawei Nova 9 الجديد

حتى الآن لم تحدد شركة هواوي السعر النهائي لهاتف Huawei Nova 9 الجديد، ولكن لن يتراوح سعره عن 512 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، ما يعادل في المملكة العربية السعودية 1.900 ريال سعودي، ويعادل في مصر 7.900 جنيه.