بطارية كبيرة.. سعر مواصفات هاتف اوبو Oppo A54s تحفة الفئة المتوسطة

تعمل شركة أوبو الصينية الشهيرة على إطلاق هاتف اوبو Oppo A54s من الفئة المتوسطة بمواصفات كبيرة وسعر رائع، حيث أن ذلك الهاتف سوف يكون نسخة معدلة للهاتف الذي أطلقت الشركة تحت اسم هاتف Oppo A54 خلال شهر مارس، ونجح الهاتف الجديد من شركة أبو لجذ انتباه العديد من المستخدمين والعملاء خلال الفترة الأخيرة، وأصبح التساؤل عليه عالي للغاية نظراً للمواصفات الرائعة التي سوف نكشها لحضراتكم في هذا المقال.

هاتف اوبو Oppo A54s

كشفت التسريبات لأول مرة عن سعر الهاتف في السوق الأوروبي، كما أشار موقع “GSMArena” التقني العديد من المواصفات الكبيرة التي يتمتع بها الهاتف والتي منها أن الهاتف يتميز بشاشة رائعة من نوع LCD، عالية الدقة بقياس 6.52 بوصة،مع جودة HD+، كما ان به ثقب على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير السلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات الهاتف

مواصفات هاتف اوبو Oppo A54s

المعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك نظام التشغيل Android 11 واجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 11 البطارية سعة البطارية 5000 مللي أمبير بتقنية الشحن السريع بقوة 18 واط من خلال منفذ USB-C الكاميرا 3 كاميرات خليفة، تبلغ دقة الكاميرا الأساسية منها بدقة 48 ميجابكسل

سعر الهاتف

من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف الجديد لشركة اوبو خلال الأسابيع القادمة في ظل منافسة كبيرة مع العديد من الشركات التي تعمل على تصنيع الهواتف الذكية والتي منها شاومي وسامسونج وغيرها من الشركات، حيث يتوفر الهاتف بلونين هما الأسود والأزرق، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف في السوق الأوروبية بسعر 219 يورو، ويمكن التعرف على السعر من خلال ضرب العملة المحلية وحسابها بالدولار.