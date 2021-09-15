سعر مواصفات هاتف أوبو Oppo A16 الجديد ومميزاته

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد الأوبو Oppo A16 والذي يحمل العديد من المواصفات المميزة، والذي ينضم لسلسلة الA التي صممتها الشركة، فيأتي الهاتف ليستكمل السلسلة الرائعة حيث ينتظر المتابعين الهاتف النزول في الأسواق، قامت الشركة بزيادة بعض الإضافات عن الهاتف السابق الـ Oppo A15 وتحسين دقة الكاميرا وتصميم منظر خارجي جميل للهاتف، وتحسين سعة البطارية لتناسب آراء المستخدمين، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية سعر هاتف أوبو Oppo A16، وأهم المواصفات التي يحملها التطبيق.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A16 الجديد:

تستعد الشركة لإطلاق هاتفها الجديد والذي يعتبر منافس قوي لهواتف شركات الموبايل العالمية، في الوقت الذي أطلقت به شركة سامسونج هاتف الجديد سامسونج galaxy a52s 5g والمنافس لهاتف شركة أوبو الجديد، حيث أنه يحمل مواصفات خارقة وقوية ومن هذه المواصفات:

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 4 جيجا بايت.

شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل.

يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

معالج ثماني النواة من فئة mediateke helio.

يعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1.

يأتي الهاتف ب 3 كاميرات خلفية، بدقة 13 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرتين الماكرو وأحادية اللون.

بالإضافة إلى أن الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0.

يأتي الهاتف بشكل ملتوي مميز يجذب المستخدم، وظهر زجاجي.

تأتي البطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم ميزة الشحن السريع.

سعر هاتف أوبو Oppo A16 الجديد:

متوفر هاتف أوبو Oppo A16 حاليا للشراء في هولندا بالألوان الأزرق، الأبيض، الأسود، من خلال الموقع الرسمي للشركة بسعر يبلغ حوالي 175 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، وسوف يتم نزوله في الأسواق العربية.