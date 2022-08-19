سعر سامسونج s22 في مصر 2022 مع المواصفات كاملة

أطلقت شركة سامسونج الكورية نهاية العام الماضي هاتفها الرائد سامسونج s22، ومنذ ذلك الحين وأغلب مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم يحلمون في اقتناء هذا الهاتف، لكن مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب تذبذب سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، ارتفعت أسعار الهواتف الذكية في الأسواق المصرية، لذا، سنوضح لكم أحدث سعر لهاتف سامسونج s22 في الأسواق المصرية مع ذكر المواصفات الشائعة للهاتف.

بداية، يأتي الهاتف بالعديد من المزايا، على سبيل المثال، يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K والتي تقدم جودة مميزة للمستخدمين، خاصة عشاق التصوير، كما أن الخامات التي استخدمت في تصنيع الهاتف من الخامات القوية كما هو متوقع من شركة سامسونج الكورية، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء بشهادة معتمدة، عمومًا، إليكم بعض مواصفات الهاتف الشائعة.

مواصفات هاتف سامسونج s22

بداية، يدعم هاتف سامسونج s22 خاصية الـ NFC، كما أن الهاتف يأتي بوزن 167 جرام، كما تم تصنيع الهاتف من الزجاج المحمي بجوريلا فيكتس بلص مع إطار قوى من معدن الألمونيوم.

ويدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim، كما يدعم شبكات الاتصال، حيث يدعم شبكة الجيل الثاني الـ 2G وشبكة الجيل الثالث الـ 3G وشبكة الجيل الرابع الـ 4G، وشبكة الجيف الخامس الـ 5G.

وبالنسبة لشاشة الهاتف فتأتي بشكل النوتش ومن نوع Dynamic AMOLED 2X وبمساحة 6.1 إنش مع دعم جودة الـ FHD+ كما تأتي الشاشة بمعدل كثافة بكسلات 422 بكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة معدل التردد الأعلى الـ 120Hz.

وبالنسبة لذاكرة تخزين الهاتف الداخلية، هاتف سامسونج s22 يأتي بنسخة تحمل ذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 8 جيجابايت، ومع الأسف لا يدعم الهاتف منفذ لاستخدام كارت ميموري.

وبالنسبة للمعالج وقوته، فالهاتف يأتي بمعالج من Qualcomm من نوع SM 8450 Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا تصنيع 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 730، كما أن الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 12 التابع لشركة Google مع واجهة سامسونج الجديدة الـ One UI 4.1.

وبالنسبة لكاميرا الهاتف الأمامية فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2، أما الكاميرا الخلفية للهاتف فهي ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية مع دعم المثبت البصري الـ OIS بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانية وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X ويصل إلى 30X ديجتال تأتي بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4، والكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2، كما أن الهاتف يدعم فلاش أحادي من نوع LED فلاش.

كما أن هاتف سامسونج s22 يأتي بمنفذ USB من نوع Type C مع دعم الهاتف لخاصية الـ OTG، وبالنسبة لبطارية الهاتف فتأتي بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 25 واط وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

سعر هاتف سامسونج s22

بالرغم من وجود عيوب قليلة في الهاتف، على سبيل المثال، بطارية الهاتف ليست الأكبر من حيث السعة بالنسبة لسعر الهاتف الضخم ولكن هذا المعتاد من شركة سامسونج، كما ستحتاج إلى شراء رأس الشاحن بشكل منفصل عن الهاتف، لأن رأس الشاحن لا يأتي في صندوق الهاتف، عمومًا، يأتي هاتف سامسونج جلاكسي s22 بحوالي 17000 جنيه مصري، وذلك لنسخة الهاتف الوحيدة والتي تأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 8 جيجابايت.

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