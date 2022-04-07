سعر سامسونج A12 في مصر وأهم المواصفات التقنية

صندوق من العجائب في هاتف.. هاتف سامسونج جلاكسي A12 هو مزيج رائع بين روعة التصميم والعتاد القوي، ولذلك نجد أن فئة كبيرة من مُحبي هواتف Galaxy اتجهوا إلى شراء هذا الهاتف بُمجرد طَرحه مُباشرة في الأسواق، وأهم ما يميز هذا الهاتف الرائع هو نظام التصوير الذي أتي مُتعدد الكاميرات الذي تتماشى مع كافة احتياجات المُستخدم.. إليكم مزيد من التفاصيل عبر السطور القلائل التالية.

مواصفات سامسونج A12

يأتي الهاتف بملمس رائع للغاية بالإضافة إلى الطلاء غير اللامع الذي يأتي بألوان مُتعددة مستوحاة من ألوان الطبيعة، وذلك بخلاف مساحة التخزين الكبيرة التي تستوعب ملايين من مقاطع الفيديو والصور بخلاف المقاطع الصوتية، وإليكم مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A12:

أبعاد الهاتف 164 × 75.8 × 8.9 الطول × العرض × الارتفاع وزن الهاتف 205 جم الشرائح ثنائي الشريحة Nano SIM دعم الاتصال 2G / 3G / 4G خامة التصنيع البلاستيك مع طلاء مُضاد للتبصيم الشاشة PLS IPS 6.5 إنش “نوتش دروب وتر” الكاميرا الخلفية رُباعية بدقة 24 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية أحادية بدقة 8 ميجا بكسل المعالج معالج Helio P35 / ثماني النواة / تكنولوجيا 12 نانو مساحة الهاتف الداخلية 64 / 128 جيجا بايت RAM 4 جيجا رام الألوان أبيض / أسود / أزرق

سعر سامسونج A12 في مصر