مواصفات سامسونج الجديد 2022 Samsung Galaxy A04

أعلنت شركة سامسونج عن هاتف سامسونج الجديد 2022 والذي ينحدر من سلسلة هواتف ” A ” وهو الهاتف الاقتصادي A04 لم يتم الإعلان عن سعر سامسونج الجديد 2022، الهاتف متواضع نوعاً ما ويتميز ببطارية سعتها ضخمة بالإضافة إلى دعمه لذاكرة التخزين الخارجية SD ، الشاشة رديئة مقارنة بغيرها، بالإضافة إلى العتاد المتواضع مثل المعالج وعدم دعم هاتف سامسونج الجديد 2022 لشبكة اتصال 5G.

مميزات ومواصفات سامسونج الجديد 2022 ( A04 )

جوال سامسونج الجديد سيكون متاحا بالألوان الأسود والأبيض والأخضر والنحاسي يأتي الهاتف بطول 164.4 مم، العرض 76.3مم، السُمك 9.1 مم، وزن الهاتف 192 غرام الإطار الجانبي للهاتف وظهره مصنوعان من البلاستيك. شبكات الاتصال المتوافرة هي 2G و 3G و 4G وتصل سرعة الأنترنت فيها حتى 150 ميجابكسل. يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوعها نانو سيم بالإضافة إلى ذاكرة خارجية SD. يدعم هاتف سامسونج الجديد مستشعرات التقارب والتسارع فقط. شاشة الهاتف نوعها PLS LCD وحجمها 6.5 بوصة، وكثافة البيكسلات حتى 270 بيكسل. تم تزويد جوال سامسونج بمعالج Unisoc SC9863A، وهو ثماني النواة بالتردادات التالية: رباعي النواة 1.6 جيجاهرتز، رباعي النواة 1.2 جيجاهرتز تأتي الرامات بحجم 4 أو6 أو8 جيجابايت، فيما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بحجم 32 أو 64 أو 128. وسائل حماية الخصوصية هي رسم النمط، الرقم السري، التعرف على الوجه، وكلمة السر. تحتوي علبة الهاتف على الشاحن، الجهاز، كابل USB، ودبوس ﻹخراج الشرائح. نظام تشغيل الهاتف اندرويد 12 بالإضافة إلى واجهة واجهة المستخدم One UI Core 4.1 دقة الكاميرات الخلفية 50 و2 ميجابكسل، الأولى رئيسية والثانية عزل الخلفية. أهم مميزات الكاميرات الخلفية: التقريب الرقمي، البانوراما، عزل الخلفية، التركيز التلقائي، التشغيل السريع، الالتقاط المستمر، التركيز باللمس، تقنية HDR، والمؤقت الذاتي.

عيوب سامسونج الجديد 2022

معدل تحديث الشاشة 90 هرتز غير مدعوم. المعالج ضعيف جدا. السحن السريع غير مدعوم. الشاشة رديئة النوعية. لا يوجد منافذ USB Type-C بصمة الإصبع غير متوافر في هاتف سامسونج الجديد.

شاشة سامسونج A04

نوعها PLS LCD حجمها 6.5 انش دقتها 1600×720 بكسل FHD كثافة البيكسلات فيها 270 بكسل في كل إنش أبعادها 20:9

معالج سامسونج A04

نوعه Unisoc SC9863A المعمارية 28 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة IMG8322 الرامات 4 – 6 – 8 GB ذاكرة التخزين الداخلية 32 – 64 – 128 GB الذاكرة الخارجية يدعم نظام التشغيل اندرويد 12

كاميرا سامسونج A04

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MB الكاميرا (2) 2 MB الكاميرا الأمامية 5 MB

شاحن وبطارية سامسونج A04

نوعها ليثيوم بو سعتها 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

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