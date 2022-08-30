تقنية

مواصفات سامسونج الجديد 2022 Samsung Galaxy A04

نعيم الشامي

أعلنت شركة سامسونج عن هاتف سامسونج الجديد 2022 والذي ينحدر من سلسلة هواتف ” A ” وهو الهاتف الاقتصادي A04 لم يتم الإعلان عن سعر سامسونج الجديد 2022، الهاتف متواضع نوعاً ما ويتميز ببطارية سعتها ضخمة بالإضافة إلى دعمه لذاكرة التخزين الخارجية SD ، الشاشة رديئة مقارنة بغيرها، بالإضافة إلى العتاد المتواضع مثل المعالج وعدم دعم هاتف سامسونج الجديد 2022 لشبكة اتصال 5G.

مميزات ومواصفات سامسونج الجديد 2022 ( A04 )

  1. جوال سامسونج الجديد سيكون متاحا بالألوان الأسود والأبيض والأخضر والنحاسي
  2. يأتي الهاتف بطول 164.4 مم، العرض 76.3مم، السُمك 9.1 مم، وزن الهاتف 192 غرام
  3. الإطار الجانبي للهاتف وظهره مصنوعان من البلاستيك.
  4. شبكات الاتصال المتوافرة هي 2G و 3G و 4G وتصل سرعة الأنترنت فيها حتى 150 ميجابكسل.
  5. يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوعها نانو سيم بالإضافة إلى ذاكرة خارجية SD.
  6. يدعم هاتف سامسونج الجديد مستشعرات التقارب والتسارع فقط.
  7. شاشة الهاتف نوعها PLS LCD وحجمها 6.5 بوصة، وكثافة البيكسلات حتى 270 بيكسل.
  8. تم تزويد جوال سامسونج بمعالج Unisoc SC9863A، وهو ثماني النواة بالتردادات التالية: رباعي النواة 1.6 جيجاهرتز، رباعي النواة 1.2 جيجاهرتز

    مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
    مواصفات هاتف سامسونج الجديد 2022
  9. تأتي الرامات بحجم 4 أو6 أو8 جيجابايت، فيما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بحجم 32 أو 64 أو 128.
  10. وسائل حماية الخصوصية هي رسم النمط، الرقم السري، التعرف على الوجه، وكلمة السر.
  11. تحتوي علبة الهاتف على الشاحن، الجهاز، كابل USB، ودبوس ﻹخراج الشرائح.
  12. نظام تشغيل الهاتف اندرويد 12 بالإضافة إلى واجهة واجهة المستخدم One UI Core 4.1
  13. دقة الكاميرات الخلفية 50 و2 ميجابكسل، الأولى رئيسية والثانية عزل الخلفية.
  14. أهم مميزات الكاميرات الخلفية: التقريب الرقمي، البانوراما، عزل الخلفية، التركيز التلقائي، التشغيل السريع، الالتقاط المستمر، التركيز باللمس، تقنية HDR، والمؤقت الذاتي.

    مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
    مواصفات هاتف سامسونج الجديد 2022

عيوب سامسونج الجديد 2022

  1. معدل تحديث الشاشة 90 هرتز غير مدعوم.
  2. المعالج ضعيف جدا.
  3. السحن السريع غير مدعوم.
  4. الشاشة رديئة النوعية.
  5. لا يوجد منافذ USB Type-C
  6. بصمة الإصبع غير متوافر في هاتف سامسونج الجديد.

    مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
    سامسونج-الجديد-2022

شاشة سامسونج A04

نوعها PLS LCD
حجمها 6.5 انش
دقتها 1600×720 بكسل FHD
كثافة البيكسلات فيها 270 بكسل في كل إنش
أبعادها 20:9
مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
مواصفات هاتف سامسونج الجديد 2022
مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
مواصفات هاتف سامسونج الجديد 2022

معالج سامسونج A04

نوعه Unisoc SC9863A
المعمارية 28 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة IMG8322
الرامات 4 – 6 – 8 GB
ذاكرة التخزين الداخلية  32 – 64 – 128 GB
الذاكرة الخارجية  يدعم
نظام التشغيل اندرويد 12
مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
مواصفات هاتف سامسونج الجديد 2022

كاميرا سامسونج A04

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MB
الكاميرا (2) 2  MB
الكاميرا الأمامية 5 MB

مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
مواصفات هاتف سامسونج الجديد 2022

شاحن وبطارية سامسونج A04

نوعها ليثيوم بو
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
مواصفات هاتف سامسونج الجديد 2022
مواصفات و سعر هاتف سامسونج الجديد 2022
سامسونج-الجديد-2022

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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.


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