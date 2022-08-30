مواصفات سامسونج الجديد 2022 Samsung Galaxy A04
أعلنت شركة سامسونج عن هاتف سامسونج الجديد 2022 والذي ينحدر من سلسلة هواتف ” A ” وهو الهاتف الاقتصادي A04 لم يتم الإعلان عن سعر سامسونج الجديد 2022، الهاتف متواضع نوعاً ما ويتميز ببطارية سعتها ضخمة بالإضافة إلى دعمه لذاكرة التخزين الخارجية SD ، الشاشة رديئة مقارنة بغيرها، بالإضافة إلى العتاد المتواضع مثل المعالج وعدم دعم هاتف سامسونج الجديد 2022 لشبكة اتصال 5G.
مميزات ومواصفات سامسونج الجديد 2022 ( A04 )
- جوال سامسونج الجديد سيكون متاحا بالألوان الأسود والأبيض والأخضر والنحاسي
- يأتي الهاتف بطول 164.4 مم، العرض 76.3مم، السُمك 9.1 مم، وزن الهاتف 192 غرام
- الإطار الجانبي للهاتف وظهره مصنوعان من البلاستيك.
- شبكات الاتصال المتوافرة هي 2G و 3G و 4G وتصل سرعة الأنترنت فيها حتى 150 ميجابكسل.
- يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوعها نانو سيم بالإضافة إلى ذاكرة خارجية SD.
- يدعم هاتف سامسونج الجديد مستشعرات التقارب والتسارع فقط.
- شاشة الهاتف نوعها PLS LCD وحجمها 6.5 بوصة، وكثافة البيكسلات حتى 270 بيكسل.
- تم تزويد جوال سامسونج بمعالج Unisoc SC9863A، وهو ثماني النواة بالتردادات التالية: رباعي النواة 1.6 جيجاهرتز، رباعي النواة 1.2 جيجاهرتز
- تأتي الرامات بحجم 4 أو6 أو8 جيجابايت، فيما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بحجم 32 أو 64 أو 128.
- وسائل حماية الخصوصية هي رسم النمط، الرقم السري، التعرف على الوجه، وكلمة السر.
- تحتوي علبة الهاتف على الشاحن، الجهاز، كابل USB، ودبوس ﻹخراج الشرائح.
- نظام تشغيل الهاتف اندرويد 12 بالإضافة إلى واجهة واجهة المستخدم One UI Core 4.1
- دقة الكاميرات الخلفية 50 و2 ميجابكسل، الأولى رئيسية والثانية عزل الخلفية.
- أهم مميزات الكاميرات الخلفية: التقريب الرقمي، البانوراما، عزل الخلفية، التركيز التلقائي، التشغيل السريع، الالتقاط المستمر، التركيز باللمس، تقنية HDR، والمؤقت الذاتي.
عيوب سامسونج الجديد 2022
- معدل تحديث الشاشة 90 هرتز غير مدعوم.
- المعالج ضعيف جدا.
- السحن السريع غير مدعوم.
- الشاشة رديئة النوعية.
- لا يوجد منافذ USB Type-C
- بصمة الإصبع غير متوافر في هاتف سامسونج الجديد.
شاشة سامسونج A04
|نوعها
|PLS LCD
|حجمها
|6.5 انش
|دقتها
|1600×720 بكسل FHD
|كثافة البيكسلات فيها
|270 بكسل في كل إنش
|أبعادها
|20:9
معالج سامسونج A04
|نوعه
|Unisoc SC9863A
|المعمارية
|28 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|IMG8322
|الرامات
|4 – 6 – 8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|32 – 64 – 128 GB
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 12
كاميرا سامسونج A04
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|50 MB
|الكاميرا (2)
|2 MB
|الكاميرا الأمامية
|5 MB
شاحن وبطارية سامسونج A04
|نوعها
|ليثيوم بو
|سعتها
|5000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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