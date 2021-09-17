سعر ايفون 13 برو ماكس ومواصفاته الخارقة وكاميراته المميزة

مواصفات وسعر أيفون 13 بروماكس والذي يعتبر من أفضل وأحدث الموبايلات التي انتجاتها شركة أبل الأمريكية حيث نجد أن جميع هواتف شركة أبل من الهواتف المميزة المفضلة لدى الكثيرين لأن هذه الهواتف الذكيه يوجد بيها العديد من المميزات التي لا تتواجد في جميع الأجهزة الأخرى خاصة عوامل الأمان والكاميرا وغيرها، حيث أعلنت شركة أبل الأمريكية عن آخر اصدار وهو هاتف ايفون 13 برو ماكس، ومن خلال هذا المقال سوف تتعرف على سعر ومواصفات هاتف ايفون برو ماكس 13 الجديد وأهم مميزاته.

مميزات هاتف ايفون بروماكس 13 الجديد.

من أهم مميزات هاتف iPhone Pro Max 13 مايلي.

معالج A15 Bionic الذي يمنحك أقوى أداء ممكن مع استخدام الألعاب الإلكترونية الثقيلة لساعات طويلة وبشكل يومي.

وزن الهاتف 240 جرام.

يدعم شبكات 5G وكذلك شبكات 4G و 3G و 2G.

يدعم شريحتين اتصال nano SIM و Esim.

يتم استخدام مواد زجاجية عالية جدًا ونقية في صناعة الهاتف، كما أنه يحتوي على إطار قوي من الستانلس ستيل.

شاشة قوية مضادة لبصمات الأصابع والزيوت.

مقاوم للماء، يتحمل حتى 6 أمتار من الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الكاميرا الأمامية الأولى مخصصة لبصمة الوجه وعزل الخلفي.

، وتأتي الكاميرا الأمامية على بجودة 12 ميجابكسل.

يحتوي على 4 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل وميزة تكبير تصل إلى 3X.

بطارية تدعم الشحن السريع ، وبسعة تزيد عن ساعتين ونصف عن الإصدار السابق.

وهي متوفرة بأربعة ألوان مختلفة وعدد من الإصدارات حسب سعة التخزين.

سعر هاتف ايفون13 بروماكس.

يصل سعر هاتف آيفون في مصر إلى 26 ألف جنيه مصري، ويختلف السعر على حسب السعة التخزينية ويبدأ سعر هاتف 13 سعة 128 جيجا بايت ب 15 ألف جنيه مصري أي حوالي 900 دولار أميركي.