سعر ايفون 11 برو في السعودية والعراق ومصر والأردن شهر ديسمبر 2022 Iphone 11

سلسلة هواتف ايفون 11 واحدة من الهواتف الذكية لشركة أبل تم إطلاقها في سبتمبر عام 2019. وكانت تعتبر في تلك الفترة من أرخص الهواتف الذكية التي أنتجتها Apple، حيث ركزت الشركة على تحسين أداء تشكيلة سلسلتها الجديدة التي ضمت iphone 11 ونسخة البرو ونسخة البرو ماكس، لتشمل التسحينات الكاميرات والبطارية والتصميم، ولا تزال هواتف ايفون 11 تحتفظ بشعبيتها حتى الآن وهي مطلوب بكثرة في أسواق الدول العربية.

يحتوي جوال ايفون 11 على شاشة Retina مقاس 6.1 بوصة ومعالج A13 Bionic بتكنولوجيا 7 نانو، مما يوفر أداء سريعا وسلسا. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ، مما يساعد في التقاط صور بجودة عالية.

ويتميز بتقنية الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى هذه الميزات تتمتع بطارية ايفون 11 pro بعمر طويل، ومجموعة كاملة من البرامج والخدمات مثل App Store و Apple Music و iCloud، بشكل عام يعد iPhone 11 هاتفا ذكيا متميزا ومتعدد الاستخدامات يناسب مجموعة كبيرة من المستخدمين.

يحتوي iPhone 11 على تقنية التعرف على الوجه Face ID، والتي تقوم بفتح قفل الجهاز والوصول إلى التطبيقات بأمان، يعمل الهاتف على نظام تشغيل iOS للهواتف المحمولة من Apple، والذي يوفر واجهة سهلة الاستخدام والكثير من الميزات لتجربة هاتف ذكي سلسة وممتعة.

ايفون 11 برو هاتف ذكي شهير تم استقباله بشكل جيد من قبل المستخدمين والمراجعين، ومع ذلك مثل أي جهاز إلكتروني معقد من الممكن أن يواجه عيوبا أو مشكلات. تتضمن بعض المشكلات الشائعة التي أبلغ عنها المستخدمون ما يلي:

عمر البطارية: أبلغ بعض المستخدمين أن عمر بطارية iPhone 11 أقصر مما توقعوا ، خاصة عند استخدام ميزات أو تطبيقات معينة.

اتصال واي فاي: من المشكلات التي واجهت بعض المستخدمين اتصال Wi-Fi، بما في ذلك مشاكل الاتصال بشبكات Wi-Fi أو الحفاظ على اتصال مستقر.

اتصال بلوتوث: بعض المستخدمين واجهتهم مشكلات في اتصال Bluetooth على iPhone 11، بما في ذلك الحفاظ على اتصال مستقر.

مقاومة الماء: تم تصنيف الهاتف على أنه مقاوم للماء إلا أن بعض المستخدمين تضررت هواتفهم بسبب التعرض للماء.

بالنسبة لسعر الهاتف فهو يختلف من دولة لأخرى ومن محل إلى محل آخر، ونقدم فيما يلي سعر ايفون 11 في بعض الدول العربية:

سعر ومواصفات الإصدار

سعر ايفون 11 العادي 450 دولا أمريكي

iphone 11 برو ماكس 64 جيجابايت في مصر يصل إلى 900 دولار أمريكي نحو 21000 جنيه مصري

سعر الموبايل في مصر iphone 11 peo max 512 جيجابايت في مصر يبلغ نحو 25000 جنيه مصري

سعر الهاتف iPhone 11 Pro Max 64 GB في الأردن نحو 820 دينار أردني

iPhone 11 Pro Max 256 GB في الأردن نحو 870 دينار أردني

ثمن ايفون 11 برو ماكس 64 جيجابايت في السعودية 3200 ريال سعودي

iphone 11 برو max 512 جيجابايت في السعودية 4000 ريال سعودي

وفي بعض المحلات يباع جوال ايفون 11 برو ماكس بسعر 4320 ريال سعودي لنسخة 256 جيجابايت و5030 ريال لنسخة 512 جيجابايت، فيما بلغ سعره بمحلات أخرى 3440 ريال سعودي لاصدار ايفون 11 برو نسخة 64 جيجابايت و3999 ريال لنسخة 256 جيجابايت و4720 ريال لنسخة 512 جيجابايت.

سعر ايفون سعة 256 جيجا مختلف الالوان بـ 4.100 ريال سعودي

سعر ايفون 14 سعة 128 جيجا مختلف الالوان بـ 3.350 ريال سعودي

سعر نسخة برو ماكس 64 جيجا في العراق 729.820,00 دينار عراقي

ألوان جوال ايفون 11 المتوفرة في السوق هي الأبيض، والأسود، والأصفر، والأخضر، والأحمر، والأرجواني،

مواصفات جوال ايفون 11 برو ماكس