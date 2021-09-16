سعر أيفون 13 في السعودية ومصر والدول العربية والمفاجأة الكبري

باتت عمليات البحث الواسعة حول سعر أيفون 13 الجديد في السعودية ومصر والدول العربية، وما الذي يحمله هذا الجوال عن غيره، وما هي مواصفات ايفون 13 والعديد من التساؤلات التي تم تداولها من قبل الملايين في الوطن العربي، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لشركة ابل والتي كشفت فيه عن بعض منتجاتها الجديدة والذي من بين تلك المنتجات iPhone 13، لذا نوضح إليكم في هذا الموضوع سعر جوال أيفون 13 ومواصفاته ومميزاته.

سعر أيفون 13

كشفت شركة أبل عن أربعة إصدارات للهاتف الجديد iPhone 13 وكل هاتف يحمل مواصفات وسعر مختلف عن الإصدار الأخر، حيث كان ابرز هذه الاختلافات في الذاكرة الداخلية وحجم الشاشة وحجم الرام، حيث كانت الإصدارات الأربعة (ايفون 13 برو ماكس، أيفون 13 برو، أيفون 13، أيفون 13 ميني) كما جاءت أسعار الجوال بالدولار جاءت كالتالي.

1- سعر أيفون 13 ميني بالدولار

الإصدار الأول يضم ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت بسعر 700 دولار.

الإصدار الثاني يحمل ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 800 دولار.

الإصدار الثالث يضم ذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايت بسعر 999 دولار.

2- سعر آيفون 13 بالدولار

الإصدار الأول يضم ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 800 دولار.

الإصدار الثاني يحمل ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 900 دولار.

الإصدار الثالث يضم ذاكرة تخزين داخلية 512 بسعر 1100 دولار.

3- سعر آيفون 13 برو بالدولار

الإصدار الأول يحمل ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 1000 دولار.

الإصدار الثاني يحمل ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 1100 دولار.

الإصدار الثالث يضم ذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايت بسعر 1300 دولار.

الإصدار الرابع يحمل ذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت بسعر 1500 دولار.

4- سعر آيفون 13 برو ماكس بالدولار



الإصدار الذي يحتوي على ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولار.

الإصدار الثاني يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت بسعر 1199 دولار.

الإصدار الثالث يحتوي على ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت بسعر 1399 دولار.

الإصدار الرابع يحتوي على ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت بسعر 1600 دولار.

سعر آيفون 13 ميني في مصر

ذاكرة 128 جيجا بايت 10900 جنية مصري. ذاكرة 256 جيجا بايت 12500 جنية مصري. ذاكرة 512 جيجا بايت 15600 جنية مصري.

سعر آيفون 13 في مصر

ذاكرة 128 جيجا بايت 12528 جنية مصري ذاكرة 256 جيجا بايت 14000 جنية مصري. ذاكرة 512 جيجا بايت 17226 جنية مصري.

سعر آيفون 13 برو في مصر

ذاكرة 128 جيجا بايت 15600 جنية مصري. ذاكرة 256 جيجا بايت 17226 جنية مصري. ذاكرة 512 جيجا بايت 20358 جنية مصري. ذاكرة 1 تيرابايت 23500 جنية مصري.

سعر آيفون 13 برو ماكس في مصر

ذاكرة 128 جيجا بايت 17160 جنية مصري. ذاكرة 256 جيجا بايت 18700 جنية. ذاكرة 512 جيجا بايت 21900 جنية مصري. ذاكرة 1 تيرابايت 25060 جنية مصري.

سعر آيفون 13 ميني في السعودية

الذاكرة السعر ذاكرة 128 جيجا بايت 2625 ريال سعودي. ذاكرة 256 جيجا بايت 3000 ريال سعودي. ذاكرة 512 جيجا بايت 3750 ريال سعودي.

سعر آيفون 13 في السعودية

الذاكرة السعر ذاكرة 128 جيجا بايت 3000 ريال سعودي. ذاكرة 256 جيجا بايت 3775 ريال سعودي. ذاكرة 512 جيجا بايت 4125 ريال سعودي.

سعر آيفون 13 برو في السعودية

الذاكرة السعر ذاكرة 128 جيجا بايت 3750 ريال سعودي. ذاكرة 256 جيجا بايت 4125 ريال سعودي. ذاكرة 512 جيجا بايت 4875 ريال سعودي. ذاكرة 1 تيرابايت 5625 ريال سعودي.

سعر آيفون 13 برو ماكس في السعودية

الذاكرة السعر ذاكرة 128 جيجا بايت 4121 ريال سعودي. ذاكرة 256 جيجا بايت 4446 ريال سعودي. ذاكرة 512 جيجا بايت 5246 ريال سعودي. ذاكرة 1 تيرابايت 6000 ريال سعودي.

يمكنكم الإطلاع على مواصفات ايفون 13 برو ماكس من خلال رابط iPhone 13 pro max، كما يمكنكم التعرف من خلال الرابط التالي على مميزات iPhone 13 والتي من بينها تحمل الهاتف السقوط المباشر في الماء دون أي تأثير.

وصلنا لختام شرح وتوضيح سعر آيفون 13 الجديد في السعودية ومصر.