سعر آيفون 15 برو ماكس في مكتبة جرير وشروط شرائه بالتقسيط المريح

بعد طرح آخر إصدار لهواتف شركة آبل الأمريكية، يسعى الكثيرون في المملكة العربية السعودية لمعرفة سعر آيفون 15 برو ماكس في متجر جرير، حيث تقدم جرير هذا الهاتف بخيار الدفع التقسيطي، ولكن يتطلب ذلك الالتزام بشروط أساسية قبل الشراء من المكتبة الإلكترونية لجرير، تابع تفاصيل المقال لمعرفة المزيد حول الموضوع.

لقطة شاشة من موقع آبل الرسمي تم التعديل عليها من طرف الكاتب

سعر إصدار آيفون 15 برو ماكس الجديد في متجر جرير

يتطلّع الكثيرون من عشّاق الهواتف الذكية إلى معرفة أحدث أسعار الإصدارات الجديدة من هواتف آبل، بعد أن تم تطوير آيفون 15 برو ماكس بواسطة شركة آبل العالمية باستخدام تصميم ذكي وتقنيات تكنولوجية متقدّمة، وفيما يلي أحدث أسعار آيفون 15 برو ماكس:

نسخة سعة تخزين 256 جيجابايت متاحة بسعر 5699 ريال سعودي.

النسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت معروضة بسعر 6699 ريال سعودي.

أما نسخة الـ 1 تيرابايت، فتصل قيمتها إلى 7699 ريال سعودي.

مميزات ومواصفات الهاتف الذكي آيفون 15 برو ماكس

يثير اهتمام العديد من الزوار إلى المملكة العربية السعودية استفسارهم حول مميزات ومواصفات الهاتف الذكي الذي يتمتع بخصائص فريدة، وذلك بفضل النقاط التقنية التالية:

يتيح الهاتف وظيفة وصفين للمكالمات مما يسهل عملية الاتصال دون الحاجة لجهاز آخر في نفس الوقت.

يتميز الهاتف بسمك صغير يبلغ 8.4 ملم ووزن أخف من الإصدار السابق لآيفون 14 برو ماكس الذي يصل وزنه إلى 226 جرام، حيث يبلغ وزن آيفون برو ماكس 15 حوالي 221 جرام.

تصل سعة التخزين المدمجة للهاتف إلى 1 تيرابايت، وذلك نظرًا لعدم دعمه للتوسع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة.

يبلغ طول الهاتف حوالي 160.7 ملم، وعرضه 77.6 ملم، وسمكه 7.9 ملم.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تحوي 12 عدسة عالية الجودة بالإضافة إلى عدستين بدقة تصل إلى 48 ميجابكسل.

إقتناء هاتف آيفون 15 برو ماكس من مكتبة جرير بالتقسيط

ستجد استفسارات عديدة من المواطنين حول طريقة الدفع لشراء الهاتف من مكتبة جرير، سواء كان الدفع نقدًا أو عبر أقساط، وفيما يلي سنجيب لك عن تفاصيل الدفع المقدمة من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية: