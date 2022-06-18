سعره أقل من 7 الآف جنيه.. مواصفات لابتوب إنفينيكس الجديد الأكثر من رائعة

في إعلان جديد للشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب، أكدت إنفينيكس Infinix، على إصدارها لابتوب جديد بسعر مناسب تحت اسم Infinix INBook X1 Slim، على أن يتم طرحه في دولة الهند، ثم يباع في باقي دول العالم، باعتباره أحدث طراز في السلسلة وسيتم طرحه منذ بداية من 21 يونيو، وفقا لما ما ذكره موقع Gizmochina التقني، وأكد الموقع على السلسلة السالف ذكرها قد تمكنت من التفوق على سلسلة INBook Slim بشكل كبير؛ وذلك لأن تلك السلسلة تحتوي على عهدا من الميزات، أهمها وفقا لما تم ذكره ما تتميز به أجهزة اللابتوب الخاصة بها من نحافة فائقة، بالإضافة إلى أن شاشتها تأتي بقياس 14 بوصة، ولها معالجات من إنتاج شركة إنتل، وتمتاز دقة عالية.

مميزات لابتوب إنفينكس الجديد

يمتاز لابتوب Infinix INBook X1 Slim بأداء جيد بل يوصف على أنه ممتاز؛ ويرجع ذلك الأداء إلى 3 خيارات من المعالجات والتي جاءت فيه كالتالي: i5 و i7 ،Core i3، كما أن الجهاز يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعتين 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتين الأولى هي 256 والثانية هي 512 جيجابايت، كما يوفر الجهاز كاميرا بدقة HD، بالإضافة إلى إمكانية أنه يدعم مكبرات الصوت المكونة من طبقتين للحصول على تجربة إخراج صوتية جيدة، بجانب استخدام الكاميرا ذات الإضاءة المزدوجة.

كما ويمتاز بنحافته ما يجعل هيكله خفيف الوزن، حيث يصل وزنه إلى 1.24 كليو جرام، وسمكه إلى 14.8 مليمتر وبه شاشة عالية الجودة Full HD بقياس 14 بوصة، وتدرج لوني 100 بالمائة sRGB، ودرجة سطوع300 شمعة، ويأتي بقوة المعالجة، من Intel Core الجيل العاشر، ومعالج ثنائي النواة ، ورباعي النواة، ومعالجات i3 و i5 الرسومية Intel UHD Graphics، وبه بطارية بقوة 50 وات تعمل لمدة 11 ساعة، بجانب مميزات أخرى توفر دعم من للبلوتوث وواي فاي ومنافذ شحن HDMI USB-C و USB 3.0، وبطاقة SD، ويعمل بنظام تشغيل Windows 11 Home.

ألوان وأسعار لابتوب إنفينكس الجديد

ويأتي بحوالي 4 ألوان هي الأحمر والأخضر والأزرق والرمادي، وسعر الطراز الأساسي من النسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 385 دولار أمريكي بسعر 6623 جنيه مصري، أما سعر الطراز المتميز بإمكانيات 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 641 دولار، و11 ألف و 860 جنيه مصري.