“سريع بدلا من مجاني”.. لماذا تم تغير شعار فيسبوك؟

قد غير موقع التواصل الاجتماعى الشهير فيسبوك، شعار الذي يتواجد على صفحته الرئيسة وهي صفحه تسجيل الدخول، وقد حذف شعار عبارة “انه مجاني وسيظل مجاني“وهذه هي أول مرة تتم فيها إزالة تلك الشعار منذ تأسيس الموقع العالمى منذ سنوات عديدة.







وقد تحدثت صحيفة “يو إس توداي“، الأمريكية وقالت إن هذا التغير الذي تم قد تم منذ أسابيع ولا يلاحظ أحد وجاء موقع “بيزنيس إنسايدر” بالاكتشاف بتلك التغيير الجديد الذي تم، وقد تم تغيير العبارة من قبل ادارة الفيسبوك إلى عبارة اخرى وهى “انه سريع وسهل“. وقد قالت أيضاً الصحيفة الأمريكية أن ذلك قد تكون هي المرة الأولى منذ عام 2008 الذي لا يقول فيها الـ Facebook انها مجاناً. وقالت أيضاً ان الجمهور الآن لا يعتبر فيس بوك مجاناً اليوم.

ماذا قال مسئول فيسبوك إلى الصحيفة الأمريكية؟







ولكن قد تحدث مسؤول من داخل فيسبوك الصحيفة الأمريكية يقول بان فيس بوك سيظل مجاناً، وقال ان الصفحة المقصودة يتم تطويرها دائما. وقد تزايدت أعداد مستخدمي فيسبوك فى عام 2010 عندما تم تعديل الشعار بان فيسبوك سيظل مجاناً ويمكن لأي شخص التسجيل الآن مجاناً.

وجاء هذا بسبب انتشار فيروس فى هذا عام 2009 يحذر المستخدمين إذا لم يقومو بنشر رسالة على حسابهم، ستكون خدمة الفيسبوك ليست مجانى. وقال ايضا الموقع الشهير “بيزنيس إنسايدر“، من رغم شعار الفيس بوك انها سيظل مجانا ولكن الشروط والاحكام تنعكس عن ذلك، وهذا فى قانون الشركة. وان البند رقم 11 فى الشروط التابعة لفيسبوك، نحن لا نضمن ان النظام سيظل دائما مجانا.





