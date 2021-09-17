سخرية عارمة في وسائل التواصل الاجتماعي من ايفون 13، تعرف على الأسباب

أثار ايفون 13 الجديد من شركة أبل العملاقة والرائدة في صناعة الالكترونيات الجدل في أوساط محبي أخبار التقنية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ أن أعلنت الشركة عن هاتفها الجديد يوم الثلاثاء ورواد مواقع الانترنت في حالة من الدهشة والاستياء من تصميم الهاتف الجديد والمميزات الغير ملفتة التي جاءت معه، ونال تصميم الجهاز نصيب الأسد من السخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً للتقارب الشديد بينه وبين جهاز ايفون 12 الذي صدر قبله لعام واحد وصُنف أيضاً على أنه جهاز عادي وليس مثيراً للاهتمام.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي داخل الوطن العربي وخارجه بأخبار إطلاق شركة أبل الأمريكية لهاتفها الجديد في الأسواق والذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي أول أمس الثلاثاء من مقر شركة أبل في كاليفورنيا، وعلق العديد من محبي شركة أبل وكارهيها ايضاً على الخبر وعلى تصميم الجهاز، لسان حال المتابعين والمستخدمين بقول بأن الشركة لم تأتِ بالجديد هذا العام وكذلك الأعوام التي سبقته، وعبر كثير من محبي شركة أبل عن استياءهم من الجهاز وأعلنوا عدم رغبتهم في اقتناءه والاكتفاء فقط بالأجهزة التي يحملونها.

وكما ذكرنا سابقاً فقد نال تصميم هاتفي آيفون 13 وآيفون 13 برو ماكس نصيب الأسد من الانتقادات والسخرية، وانتشرت الكثير من الفيديوهات التي تتهكم على التصميم وبالأخص تصميم الكاميرات التي جاءت هذه المرة بشكل غريب وغير معتاد في هواتف الشركة بحيث تظهر كاميرات هاتف ايفون 13 بشكل خط مائل يصل الزاوية السفلية اليمنى بالزاوية العلوية اليسرى من الهاتف، وواجه الكثير من الناس تلك الخطوة بالتهجم والسخرية كما أن بقية مميزات الهاتف التي شملت تصغير الـ “نوتش” الذي يوجد في وسط اعلى الشاشة ويحتوي على الكاميرات الأمامية بالإضافة للسماعة.

وكانت شركة أبل قد أعلنت قبل يومين عن سلسلة هواتفها الجديدة “ايفون 13” والتي شملت 4 هواتف هُم ايفون 13 وايفون 13 ميني وايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس، وجاء هاتف ايفون 13 برو ماكس الذي يعد أغلى هواتف السلسلة بسعر يبلغ 1.100 دولار أمريكي.