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هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات

معز الصافي

يُعتبر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G هو هاتف العام الأكثر طلبًا ومبيعًا للفئة المتوسطة، لما يحمله من ميزات رائعة غير مسبوقة ومواصفات ثورية، وسعر يناسب جميع الفئات، يتوفر مع معالج Snapdragon 778G الأكثر قوة، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.

هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

وحش الفئة الاقتصادية المتوسطة، Samsung Galaxy A52s 5G بمواصفات “مثالية” وسعر “زهيد”

الشاشة 6.5 بوصة (FHD+)
المعالج ثماني النواة Snapdragon 778G 5G تكنولوجيا 6 نانو
الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجا بايت
الرام 8 جيجا بايت
الكاميرا الخلفية 64+ 12+ 5+ 5 م. ب
كاميرا أمامية 32 م.ب
نظام التشغيل أندرويد 11
البطارية 4500 مللي أمبير

هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات 1 21/12/2022 - 3:40 م

أبعاد الهاتف

الطول 159.9 مم
العرض 75.1 مم
السمك 8.4 مم
وزن الجهاز 189 جرام

هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات 2 21/12/2022 - 3:40 م

الشبكات والشرائح

الشبكات
  • G2
  • G3
  • G4
  • G5
GPRS يدعم
EDGE يدعم
نوع الشرائح Nano SIM
عدد الشرائح 2 شريحة
هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات
هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات

الشاشة

نوع الشاشة سوبر أموليد
حجم الشاشة 6.5 بوصة
بدقة 2400× 1080 بكسل (+FHD)
بأبعاد 9: 20
بنسبة 84.9% من جسم الهاتف
كثافة 405 بكسل × كل إنش
معدل تحديث 120 هرتز
درجة سطوع 800 شمعة
طبقة حماية زجاج Gorilla Glass 5

هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات 3 21/12/2022 - 3:40 م

المعالج

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G
بدقة 6  نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج
  • ثماني
  • رباعي النواة 2.4 جيجاهرتز
  • رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز
معالج الرسومات Adreno 642L
الرام
  • 6/ 8 جيجتا بايت
  • 6/ 128 جيجا بايت
  • 8/ 125 جيجا بايت
  • 8/ 256 جيجا بايت
الذاكرة الخارجية يدعم (MicroSD)

هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات 4 21/12/2022 - 3:40 م

الكاميرا

الكاميرا الأساسية
  • رباعية
  • 64 ميجا بكسل (رئيسية) 1.8/ F
  • 12 ميجا بكسل (زاوية واسعة) 2.2/F
  • 5 ميجا بكسل (تصوير الماكرو)2.4/ F
  • 5 ميجابكسل (عزل الخلفية) 2.4/ F
فيديو
  • دقة 2160P 4K
  • دقة الوضوح العالي ١٠٨٠ بكسل
الكامير السليفي 32 ميجا بكسل 2.2/ F
فيديو
  • دقة 2160P 4K
  • دقة 1080P FHD

هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات 5 21/12/2022 - 3:40 مهاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات 6 21/12/2022 - 3:40 م

البطارية والشحن

نوع البطارية بطارية ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة)
بسعة 4500 مللي أمبير
الشحن السريع بقوة 25 وات

هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات 7 21/12/2022 - 3:40 مهاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات 8 21/12/2022 - 3:40 م

سعر Samsung Galaxy A52s 5G

سعر هاتف Samsung Galaxy A52s 5G 445 $ أمريكي
سعر  Samsung Galaxy A52s 5Gفي السعودية 1668.75 ريال
سعر Samsung Galaxy A52s 5G في مصر 6465.85 جنيه
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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