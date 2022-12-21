هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات
يُعتبر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G هو هاتف العام الأكثر طلبًا ومبيعًا للفئة المتوسطة، لما يحمله من ميزات رائعة غير مسبوقة ومواصفات ثورية، وسعر يناسب جميع الفئات، يتوفر مع معالج Snapdragon 778G الأكثر قوة، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G
|الشاشة
|6.5 بوصة (FHD+)
|المعالج
|ثماني النواة Snapdragon 778G 5G تكنولوجيا 6 نانو
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256 جيجا بايت
|الرام
|8 جيجا بايت
|الكاميرا الخلفية
|64+ 12+ 5+ 5 م. ب
|كاميرا أمامية
|32 م.ب
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
|البطارية
|4500 مللي أمبير
أبعاد الهاتف
|الطول
|159.9 مم
|العرض
|75.1 مم
|السمك
|8.4 مم
|وزن الجهاز
|189 جرام
الشبكات والشرائح
|الشبكات
|
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|نوع الشرائح
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شريحة
الشاشة
|نوع الشاشة
|سوبر أموليد
|حجم الشاشة
|6.5 بوصة
|بدقة
|2400× 1080 بكسل (+FHD)
|بأبعاد
|9: 20
|بنسبة
|84.9% من جسم الهاتف
|كثافة
|405 بكسل × كل إنش
|معدل تحديث
|120 هرتز
|درجة سطوع
|800 شمعة
|طبقة حماية
|زجاج Gorilla Glass 5
المعالج
|اسم المعالج
|Qualcomm Snapdragon 778G 5G
|بدقة
|6 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|
|معالج الرسومات
|Adreno 642L
|الرام
|
|الذاكرة الخارجية
|يدعم (MicroSD)
الكاميرا
|الكاميرا الأساسية
|
|فيديو
|
|الكامير السليفي
|32 ميجا بكسل 2.2/ F
|فيديو
|
البطارية والشحن
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة)
|بسعة
|4500 مللي أمبير
|الشحن السريع
|بقوة 25 وات
سعر Samsung Galaxy A52s 5G
|سعر هاتف Samsung Galaxy A52s 5G
|445 $ أمريكي
|سعر Samsung Galaxy A52s 5Gفي السعودية
|1668.75 ريال
|سعر Samsung Galaxy A52s 5G في مصر
|6465.85 جنيه