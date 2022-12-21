هاتف العام من سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G الأكثر طلبًا مثالي السعر والمواصفات

يُعتبر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A52s 5G هو هاتف العام الأكثر طلبًا ومبيعًا للفئة المتوسطة، لما يحمله من ميزات رائعة غير مسبوقة ومواصفات ثورية، وسعر يناسب جميع الفئات، يتوفر مع معالج Snapdragon 778G الأكثر قوة، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G

الشاشة 6.5 بوصة (FHD+) المعالج ثماني النواة Snapdragon 778G 5G تكنولوجيا 6 نانو الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجا بايت الرام 8 جيجا بايت الكاميرا الخلفية 64+ 12+ 5+ 5 م. ب كاميرا أمامية 32 م.ب نظام التشغيل أندرويد 11 البطارية 4500 مللي أمبير

أبعاد الهاتف

الطول 159.9 مم العرض 75.1 مم السمك 8.4 مم وزن الجهاز 189 جرام

الشبكات والشرائح

الشبكات G2

G3

G4

G5 GPRS يدعم EDGE يدعم نوع الشرائح Nano SIM عدد الشرائح 2 شريحة

الشاشة

نوع الشاشة سوبر أموليد حجم الشاشة 6.5 بوصة بدقة 2400× 1080 بكسل (+FHD) بأبعاد 9: 20 بنسبة 84.9% من جسم الهاتف كثافة 405 بكسل × كل إنش معدل تحديث 120 هرتز درجة سطوع 800 شمعة طبقة حماية زجاج Gorilla Glass 5

المعالج

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G بدقة 6 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد المعالج ثماني

رباعي النواة 2.4 جيجاهرتز

رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز معالج الرسومات Adreno 642L الرام 6/ 8 جيجتا بايت

6/ 128 جيجا بايت

8/ 125 جيجا بايت

8/ 256 جيجا بايت الذاكرة الخارجية يدعم (MicroSD)

الكاميرا

الكاميرا الأساسية رباعية

64 ميجا بكسل (رئيسية) 1.8/ F

12 ميجا بكسل (زاوية واسعة) 2.2/F

5 ميجا بكسل (تصوير الماكرو)2.4/ F

5 ميجابكسل (عزل الخلفية) 2.4/ F فيديو دقة 2160P 4K

دقة الوضوح العالي ١٠٨٠ بكسل الكامير السليفي 32 ميجا بكسل 2.2/ F فيديو دقة 2160P 4K

دقة 1080P FHD

البطارية والشحن

نوع البطارية بطارية ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة) بسعة 4500 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 25 وات

سعر Samsung Galaxy A52s 5G