سامسونج “Samsung” تُعلن عن قرب إطلاق هاتفين مُميزين في الهند

أعلنت الشركة الكورية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية Samsung أن هاتفي “Samsung Galaxy A23 5G و Samsung Galaxy A04s سيتم إطلاقهما في الهند، وتم اعتماد هذان الجهازان فقط من قبل شهادة BIS، ورغم ذلك لم يُصبح أي منهُما رسميًا في البلاد حتى الآن.

وحصل هاتف Samsung Galaxy A23 5G الجديد المقدم من طرف شركة سامسونج على مواصفات مُميزة، والتي سنستعرضها معًا عبر هذه الأسطر.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A23 5G

المعالج حصل هذا الهاتف على شريحة معالج Snapdragon 695 وهو قوي يتمتع بأداء رائع. الذاكرة يعمل هذا الهاتف بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 4 جيجابايت، ولكن قد يكون هناك إصدار آخر مع ذاكرة عشوائية الوصول مختلفة عند إطلاق الجهاز. نظام التشغيل يعمل هاتف Samsung Galaxy A23 5G بنظام Android 12.

كما يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G ٬ ولم تكشف Samsung عن تفاصيل أخرى التي تخص هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A04s

المعالج استحوذ هذا الهاتف على معالج Exynos 850 SoC. الشاشة حصل هذا الجهاز على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة عالية، مع معدل تحديث شاشة 60 هرتز. البطارية يدعم هاتف سامسونج جلاكسي A04s الجديد بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن السريع.