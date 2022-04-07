سامسونج “Samsung” تعلن رسميًا عن هاتف Galaxy M53

أعلنت شركة Samsung عن هاتفها الجديد Galaxy M53، وهو أحدث إصدار منخفض التكلفة للشركة مع مستشعر 108 ميجابكسل ويأتي الهاتف أيضًا بتصميم يحاكي هاتف Galaxy A73 5G.

ويتميز هاتف Galaxy M53 بشاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة وجودة عرض FHD Plus ومعدل تحديث 120 هرتز وثقب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وجاء هاتف سامسونج M53 بنموذج مميز واحد، بذاكرة عشوائية الوصول RAM بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بحجم 128 جيجابايت، مع دعم الهاتف مع ذاكرة تخزين خارجية ببطاقة microSD.

للإشارة فإن هذا الهاتف كان قد ظهر مؤخرًا عبر تسريبات قاعدة البيانات المعروفة باسم “Geekbench”، حيث أشارت هذه التسريبات إلى تفاصيل هاتف Samsung Galaxy M53 5G والتي شملت نفس المواصفات تقريبًا.

ويتميز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 مع خاصية التثبيت البصري، مع مستشعر بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، والمستشعر الثالث يأتي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، مع مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل للقطات الماكرو.

ويدعم هذا الإصدار أيضًا شريحة معالج Dimensity 900 مقارنة بإصدار Galaxy A73 5G الذي يأتي مع معالج Snapdragon 778G.

ويأتي مستشعر بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف، المدمج في زر الطاق، ويدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط.

كما يدعم الهاتف أيضًا تقنية Wi-Fi 5، وتقنية Bluetooth 5.2، ومن المُقرر أن تكشف شركة سامسونج عن سعر هذا الهاتف وموعد إطلاقه في الأسواق لاحقًا.