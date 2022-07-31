Repair Mode.. سامسونج تتيح ميزة جديدة لإخفاء المعلومات الحساسة قبل التصليح

أعلنت منذ قليل شركة سامسونج عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم، عن إطلاق ميزة جديدة من أهم مميزات الخصوصية على الإطلاق، حيث يمكنها إخفاء المحتوى الحساس الموجود على هواتفها عند إرسالها للإصلاح، ولاسيما أن ذلك الأمر كان يمثل مشكلة كبيرة لدى العديد من المستخدمين، خوفاً على بياناتهم السرية والحساسة الموجودة على الهاتف.

ميزة Repair Mode من سامسونج

أوضح موقع “Gizchina” أن شركة سامسونج قد قررت إطلاق ميزة Repair Mode أو “وضع الإصلاح”، والتي تتيح لجميع المستخدمين إخفاء المحتوى الحساس والسري الخاص بهم على هواتفهم قبل التصليح، وخاصة أن إرسال الهاتف للتصليح يرتبط بالعديد من المخاطر الخاصة بالمستخدمين بسبب البيانات السرية.

تسمح ميزة سامسونج الجديدة Repair Mode “وضع الإصلاح” بالسماح للمستخدمين بالكشف عن بياناتهم بشكل تلقائي عند إصلاح الهاتف الذكي، حيث أنها تحظر بشكل قوي جميع المخاوف التي تتعلق بالوصول إلى المعلومات السرية أو الشخصية، وتسريبها أثناء عملية الإصلاح من خلال بعض الأشخاص أو الشركات الخاصة.

خطوات تفعيل الميزة

وهنا يجب الإشارة غلى أنه قبل إرسال الهاتف الذكي الخاص به للتصليح، يجب على المستخدم أن يقوم بتنشيط الوظيفة المقابلة في الإعدادات، ويتم إعادة تشغيل الهاتف، وبعدها سوف تختفي جميع المعلومات الشخصية وجميع الحسابات النشطة، مما يزيد من خصوصية المستخدمين ويحافظ على جميع المعلومات السرية والحساسة.

استعادة التشغيل بعد عودة الهاتف من التصليح

وسوف يتمكن المستخدم من استعادة التشغيل العادي للهاتف الذكي الخاص به، وذلك عند إعادته من الورشة، حيث يحتاج إلى العودة غلى نفس العنصر في الإعدادات ثم تعطيل وضع الإصلاح والمصادقة، وذلك من خلال ماسح بصمات الأصابع الخاص بالمستخدم أو من خلال نمط معين أو كلمة مرور.

وعند قيام المستخدم بتفعيل الميزة الجديدة في قائمة “العناية بالبطارية والجهاز” الموجودة في إعدادات الهاتف، ثم إعادة التشغيل مرة أخرى، لن يتمكن أحد من الوصول غلى البيانات الشخصية الخاصة بك مثل الرسائل والصور والحسابات وغيرها من الأمور الهامة، وسوف يتم استخدام التطبيقات الافتراضية فقط.

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وسوف تبدأ شركة سامسونج في توفير ميزة Repair Mode “وضع الإصلاح” لجميع هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة، ولكن سوف تبدأ بها أولاً مع هواتف Galaxy S21 في عدد من دول العالم، ثم تعميم الميزة على باقي المستخدمين لهواتفها في جميع أنحاء العالم.