تسريبات جديدة لهاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بتصميم خرافي

كشفت التسرياب الجديدة عن تصميم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra المميز، والذي تعتزم شركة سامسونج عملاق تصنيع الهواتف الذكية إطلاقه قريباً، حيث إنه يأتي في صدارة سلسلة الشركة القادمة، والتي حرصت الشركة على تزويد الهاتف بقلم رقمي من أجل تقديم تجربة تدوين الملاحظات للمستخدمين، وذلك بعد إلغاء خط إنتاج هاتف Galaxy Note.

هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

أشار موقع “gizchina” التقني أن شركة سامسونج قد زودت طرازها الجديد بإمكانيات جلاكسي نوت التي أعلنت عن وقف إنتاجها خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت أحد المميزات لهاتف سامسونج القادم وجود قلم S Pen Stylus مدمج بالهاتف.

الشاشة

أظهرت بعض الصور التي تم تسريبها عن تصميم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، وأن الهاتف سوف يتميز بشاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في ذلك الهاتف نسبة عالية جداً بسبب تلك الحواف الرقيقة.

الكاميرا

أوضحت الصور التي تم تسريبها أن تصميم الكاميرا الخلفية للهاتف مختلفة عن الإصدارات السابقة لشركة سامسونج، حيث تظهر جزيرة للكاميرا تشبه لحد كبير هواتف شاومي Xiaomi Mi 11 أو Xiaomi 12.

يأتي هاتف سامسونج القادم بتصميم مميز مع غطاء خلفية بلون أصفر مائل للون النحاسي بشكل مميز، مع وجود قلم إلكتروني مميز باللون الأسود، وعلى الرغم من تداول عدد من الصور على العديد من المواقع المتخصصة على الإنترنت، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الهاتف قيد التطوير خلال هذه المرحلة، ولا يوجد تصميم نهائي له حتى الآن.

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يجب الإشارة إلى أن صور هاتف Galaxy S23 Ultra التي تم تداولها مجرد نموذج قيد التطوير، وحتى الآن لا يوجد أي معلومات رسمية بشأن هاتف سامسونج القادم.