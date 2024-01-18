سامسونج جلاكسي إس24 الترا.. وحش جديد يتفوق على آيفون 15 برو ماكس

تخطط شركة سامسونج لإصدار هاتفها الجديد، ومن المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق في يناير 2024، وقد أثارت هذه الأنباء اهتمام الكثيرين الذين يتوقون لمعرفة المزيد عن هذا الهاتف ومواصفاته، حيث يحمل الهاتف اسم سامسونج جلاكسي إس24 الترا (Samsung Galaxy S24 Ultra)، والذي يعتبر واحدًا من أفضل الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث يتنافس بقوة مع الهواتف الأخرى المتاحة في الأسواق، وفيما يلي سنستعرض لكم بعض مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي إس 24 الترا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

هاتف سامسونج جلاكسي إس24 الترا المقرر طرحه في الأسواق هذا العام 2024 هو أحدث إصدارات شركة سامسونج، ويتميز الهاتف بمواصفات رائعة، منها:

المواصفات القيمة اسم الجهاز Samsung S24 Ultra اسم الشاشة Dynamic AMOLED 2X حجم الشاشة 6.8 بوصة معدل التحديث للشاشة 120 هرتز درجة سطوع الشاشة 2000 شمعة البطارية 5000 مللي أمبير الشحن بقوة الشاحن 45 وات الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات الشحن اللاسلكي العسكي مدعوم بقوة 4.5 وات وزن الهاتف 234 جرام الشبكة يدعم شبكات 2G.3G.4G.5G. عدد الشرائح ثنائي الشريحة 2SIM نوع الشريحة Nano SIM عدد الكاميرات أربع كاميرات خلفية بدقة 200+10+10+12 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية بدقة 12ميجا بكسل GPS يدعم USB يدعم منفذ 3.2 Type-c NFC يدعم

مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 ultra

يتميز الهاتف بعدة مميزات، ومنها:

تصميم فاخر يتضمن زجاجًا محميًا بتقنية جوريلا فيكتس وإطارًا مصنوعًا من التيتانيوم.

يتمتع الهاتف بمقاومة للماء والغبار بشهادة IP68، مما يتيح له الغوص في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة.

يتم تضمين قلم S Pen داخل جسم الهاتف، مما يتيح للمستخدم استخدامه بكل سهولة وسلاسة.

يدعم الهاتف خاصية مشاركة الملفات على أجهزة الكمبيوتر عن طريق تقنية Samsung DeX.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، الذي يوفر تجربة استخدام محسّنة وميزات متقدمة.

يعتمد الهاتف على معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Adreno 750.

يتوفر الهاتف بعدة إصدارات تختلف في سعة التخزين والذاكرة، وهي كالتالي:

الإصدار الأول بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

الإصدار الثاني بسعة تخزين 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

الإصدار الثالث بسعة تخزين 1 تيرابايت وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مكونة من أربع عدسات:

العدسة الأساسية بدقة 200 ميجابكسل.

العدسة الثانوية بدقة 50 ميجابكسل.

العدسة الثالثة للتكبير بدقة 10 ميجابكسل.

العدسة الرابعة للتصوير الواسع بدقة 12 ميجابكسل.

ألون هاتف سامسونح جلاكسي إس 24 التر

يتوفر الهاتف بألوان عدّة منها:

الأسود

الرمادي

البنفسجي

الأصفر

عيوب هاتف سامسونج جلاكسي إس 24 الترا

هناك بعض العيوب الموجودة في هاتف سامسونج جلاكسي إس 24 الترا، بالرغم من وجود مجموعة من المزايا المميزة، ومن بين هذه العيوب: