سامسونج جالكسي A51 .. سعر ومواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy A51

بعد نجاح سلسلة سامسونج A الساحقة، أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy A51 الجديد.

هاتف اليوم تحسن كثيرا عن سامسونج A50s خاصة من حيث الأداء العام وسرعة الجهاز وايضا الكاميرات والشاشة.

مواصفات هاتف سامسونج A51 الرئيسية.

الشاشة: سوبر أموليد بقياس 6.5 بوصة فل اتش دي.

المعالج: ثماني النواة إكسينوس 9611 بدقة تصنيع 10 نانو متر.

معالج رسومي: مالي Mali-G72 MP3.

الرام: 6 جيجا بايت.

سعة التخزين: 128 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات بدقة 48+12+5+5 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 32 ميجا بكسل.

البطارية: بقدرة 4000 ملي أمبير.

ألوان الهاتف: أسود، أزرق، أبيض، نبيتي.

مميزات هاتف سامسونج جالكسي A51.

شاشة عرض بمساحة كبيرة سوبر اموليد مشبعة الألوان جيدة الإضاءة بعالية الدقة FHD+ دون حواف مع ثقب صغير للكاميرا السلفي يشبه ثقب كاميرا الوحش نوت 10 بلس مع الأخذ في الاعتبار فارق السعر الكبير بين الجهازين.

أداء الجهاز تحسن عن الإصدار السابق لكن بفارق بسيط جدا يكاد لا يذكر لأن المعالج Exynos 9611 قريب لدرجة كبيرة من الموديل السابق Exynos 9610.

تجربة الألعاب أيضا لم تختلف كثيرا لوجود نفس المعالج الرسومي يمكنك لعب لعبة ببجي على جودة HD، ولعبة كول اوف ديوتي أيضا بجودة HD أما فورت نايت لا يدعمها.

كاميرات هاتف Samsung Galaxy A51 الأساسية التي تطورت حيث جاء هذا الموديل بأربعة عدسات الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بزاوية واسعة مع دعم للتركيز المزدوج التلقائي للصور مثل كاميرا ريلمي 5 pro.

بينما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بزاوية واسعة للغاية لتصوير المساحات الكبيرة الواسعة

العدسة الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل مخصصة لتصوير الأشياء القريبة جدا تنافس عدسة شاومي نوت 8 برو، وأخيرا العدسة الرابعة لعزل الصور فقط بدقة 5 ميجا بكسل.

تقدم سامسونج للمستخدم تجربة تصوير رائدة في مختلف الأوضاع بدقة وجودة رائعة تنافس كاميرات شاومي مي 9 لايت وتتفوق عليها في الكثير من الأوضاع

وجود خاصية النايت مود للتصوير الليلي الاحترافي

جودة الصور الملتقطة بالكاميرا السلفي ممتازة تقترب من جودة كاميرا ريلمي XT الأمامية.

دعم تصوير فيديوهات بجودة فائقة الدقة حتى 4K بجانب وجود مستشعر gyro-EIS لتثبيت الفيديو من الاهتزاز.

وجود المستشعرات الأساسية وأيضا مستشعر بصمة الإصبع أسفل الشاشة ضوئي سريع الاستجابة ولا يوجد به أي تعليق أو بطئ.

يتم إصدار الفون بأحدث نظام أندرويد متوفر حتى الآن وهو الإصدار العاشر بجانب واجهة سامسونج الجديدة One UI 2.

وجود منفذ منفصل حيث يمكنك إضافة كارت ميموري إضافي دون الحاجة لإزالة بطاقة الاتصالات الثانية SIM2.

البطارية قدرتها جيدة ويمكنك استخدامها حتى يوم كامل في الاستخدام العادي كما تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط لكنها أقل بكثير من بطارية Samsung m30s العملاقة.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A51.

الإطار الجانبي بلاستيكي مثل أغلب هواتف الفئة الاقتصادية ومثل الإصدار الأعلى سامسونج a71

لا يدعم مقاومة رذاذ الماء مثل ريلمي 5.

لم تهتم الشركة بتحديث المعالج عن الإصدار الموجود به حاليا لكي يكون هناك فارق ملحوظ بالأداء.

شكل الكاميرا الخلفية غير محبب لدى بعض.

ارتفاع سعر العدة مقارنة ببعض أجهزة شاومي الحديثة والتي توفر عتاد أقوى مقابل نفس السعر.

سعر هاتف Samsung Galaxy A51.

سعر هاتف سامسونج A51 في مصر على سوق أو جوميا أو بي تك أو راية شوب أو محلات الشناوي ودريم ستورز “4750 جنية”.

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