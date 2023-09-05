سامسونج جالاكسي A54 الهاتف الذكي الذي حصل على تقييم 9/10 عاد بسعر رائع

في عالم الهواتف الذكية تستمر شركة سامسونج في إثبات نفسها بمجموعة متنوعة من الأجهزة التي تقدم أداءً ممتازًا بأسعار معقولة، ومن بين هذه الأجهزة يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A54 كأحدث إصدار في سلسلة غالاكسي A، والذي يعد بالفعل جهازا ممتازا بتقييم بلغ 9/10، إنه هاتف ذكي يمزج بين التصميم الأنيق والأداء القوي، والأهم من ذلك سعره المغري.

مصدر الصورة يوتيوب وعدل عليها المحرر أبو عاصم إبراهيم

تصميم أنيق

يأتي سامسونج جالاكسي A54 بتصميم يلفت الأنظار، مشابهًا إلى حد كبير لهواتف جالاكسي S23 الرائدة، حيث تمتاز بزجاج أملس على الجزء الخلفي مما يمنحها مظهرًا أنيقًا على الرغم من تعرضها لبعض آثار البصمات، الكاميرات مُدمجة بشكل جيد في الخلف مما يُعزز من جاذبيتها، وجاء هذا الهاتف بأبعاد مناسبة، حيث لا يكون ثقيلًا جدًا ولا كبيرًا جدًا مما يجعله سهل التحكم به.

عرض رائع

يمتاز هاتف جالاكسي A54 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة، بجودة عرض Full HD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، هذه الشاشة تتيح تجربة استخدام ممتعة بفضل دقتها وسلاسة عرضها، يُلاحظ أيضًا أنها تتمتع بسطوع قمة يبلغ 1275 cd/m²، مما يجعلها مثالية للاستخدام في ضوء الشمس المباشر، حيث تحصلت الشاشة على تقييم 10/10 خلال اختبارها.

أداء ممتاز

يأتي هاتف جالاكسي A54 بمعالج Exynos 1380 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، مما يمكنه من تشغيل معظم التطبيقات والألعاب بسلاسة، إنه ليس هاتفًا رائدًا لكنه يقدم أداءً جيدًا للمهام اليومية، وما يميزه حقًا هو دعمه لتحديثات البرمجيات المستمرة على مدى سنوات، بالإضافة إلى تحديثات أمان طويلة الأمد مما يجعله خيارًا استثنائيًا.

كاميرا جيدة

تأتي كاميرا هاتف جالاكسي A54 بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية، بالإضافة إلى عدسة زاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، تقدم الكاميرا الرئيسية نتائج جيدة مع مستوى جيد من التفاصيل وألوان طبيعية، وبالنسبة للبطارية يأتي هاتف samsung galaxy a54 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يمكن من استخدامه ليوم كامل أو حتى يومين باعتدال.

يعتبر هاتف سامسونج جالاكسي A54 خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء جيد وسعر معقول، إنه يأتي بتصميم جذاب، وشاشة رائعة، وأداء ممتاز، بالإضافة إلى دعم برمجيات متواصل وكاميرا جيدة، والأهم من ذلك يمكن الآن الحصول عليه بسعر أرخص من خلال مختلف العروض الحالية.

أسعار هاتف سامسونج جالكسي A54

سعر الهاتف في السعودية 1299 ريال سعودي بدلا من 1427 ريال لنسخة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت في متجر نون

سعر جالكسي A54 في السعودية 1499 ريال سعودي بدلا 1729 ريال لنسخة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت رام 8 جيجيا بايت في متجر إكسترا

سعر سامسونج A54 في الإمارات 1219 درهم إماراتي بدلا من 1559 درهم لنسخة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت في متجر لولو

وهناك أسعار مختلفة للهاتف حسب كل متجر والخصائص الخاصة بالجهاز مثل اللون وحجم الذاكرة الداخلية والرام، يكفي فقط البحث عن السعر المنخفض وفقا للعروض المتوفرة حاليا في مختلف المتاجر.