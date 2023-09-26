سامسونج تكشف عن هواتفها الجديدة جالاكسي A05 وA05s مع تحسينات ملموسة في التصميم والأداء

سامسونج ترفع الستار بشكل رسمي عن جواهرها الجديدة في عالم الهواتف الاقتصادية، جالاكسي A05 وA05s، وتعد بتحسينات شاملة في التصميم والأداء؛ حيث يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A05 بشاشة واسعة تبلغ 6.7 إنشات تعمل بتقنية PLS LCD وتقدم دقة HD+، بينما يُزوَّد إصدار جالاكسي A05s بنفس حجم الشاشة ولكن مع دقة Full HD+ ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

هواتف اقتصادية بأداء مميز

على الجانب الخلفي للهاتفين، نجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل لتحقيق تأثير العمق، بالإضافة إلى كاميرا إضافية في إصدار A05s مخصصة لتصوير المشاهد عن كثب.

أما في الجهة الأمامية، فيوجد كاميرا “سيلفي” بدقة 13 ميجابكسل قادرة على تسجيل فيديو بجودة Full HD بسرعة 60 إطارًا في الثانية.

يتميز هاتف جالاكسي A05 بمعالج ميدياتيك هيليو G85، بينما يعمل إصدار جالاكسي A05s بمعالج سنابدراجون 680، وكلاهما مزوّد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، ويمكن زيادتها باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية.

يدعم الهاتفان شبكات الجيل الرابع 4G ويأتيان بتقنيات الاتصال اللاسلكي والبلوتوث 5.3، ويتميزان بتقنية الاتصال القريب NFC، ويتوفر في كليهما منفذ للسماعات السلكية بحجم 3.5 ميليمتر.

من الجدير بالذكر أن البطارية الكبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير توفر طاقة كافية للاستخدام اليومي، ومع شحن سريع يصل إلى 25 واطًا، يمكنك شحن الهاتف بسرعة.

يعمل الهاتفان بنظام التشغيل أندرويد 13، وهناك وعد من سامسونج بتقديم أربعة تحديثات سنوية للنظام لضمان أنك دائمًا على آخر التحديثات والميزات.

الخصائص جالاكسي A05 جالاكسي A05s الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل 50 ميجابكسل كاميرا تأثير العمق 2 ميجابكسل 2 ميجابكسل كاميرا تصوير المشاهد عن كثب (A05s) نعم نعم كاميرا “سيلفي” 13 ميجابكسل 13 ميجابكسل دقة تسجيل الفيديو Full HD بسرعة 60 إطارًا في الثانية Full HD بسرعة 60 إطارًا في الثانية المعالج ميدياتيك هيليو G85 سنابدراجون 680 الذاكرة العشوائية (RAM) 6 جيجابايت 6 جيجابايت سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت 128 جيجابايت دعم الشبكات 4G 4G البلوتوث 5.3 5.3 تقنية الاتصال القريب NFC نعم نعم منفذ السماعات (3.5 ميليمتر) نعم نعم سعة البطارية 5000 ميلي أمبير 5000 ميلي أمبير شحن سريع نعم نعم نظام التشغيل أندرويد 13 أندرويد 13 تحديثات النظام السنوية نعم نعم الألوان الأخضر والفضي والأسود الأخضر والفضي والأسود

تأتي هذه الهواتف بألوان رائعة تشمل الأخضر والفضي والأسود، ومع تصميمها الأنيق ومجموعة ميزاتها المميزة، ستكون اختيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هواتف اقتصادية عالية الجودة، ونحن بانتظار الإعلان عن الأسعار لنعرف المزيد حول هذه الهواتف.