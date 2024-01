سامسونج تُطلق تطبيق Samsung Find لتتبع الأجهزة والأشخاص

أعلنت سامسونج عن فصل ميزة العثور على الأجهزة المفقودة، المعروفة باسم SmartThings Find، من تطبيق SmartThings، لتصبح تطبيقًا مستقلًا باسم Samsung Find، يعد هذا التحديث خطوة نوعية لتعزيز تجربة المستخدم في تتبع الأجهزة وأفراد الأسرة.

يتميز التطبيق الجديد Samsung Find بوظائف عديدة تشمل تتبع أجهزة جالاكسي وأجهزة أفراد الأسرة، يحتوي التطبيق على ثلاث علامات تبويب رئيسية: الأشخاص، الأجهزة، والعناصر، كل منها يقدم خصائص فريدة لتتبع المواقع والأجهزة بفعالية.

Samsung Find is a new app preloaded on the #GalaxyS24 series. This dedicated app provides a map view of your Galaxy devices on the SmartThings Find network. You can also track items you've attached your Galaxy SmartTag trackers to.

The Samsung Find app has 3 tabs: People,… pic.twitter.com/WS8pZWKyEE

