سامسونج تُطلق تطبيق Samsung Find لتتبع الأجهزة والأشخاص

أعلنت سامسونج عن فصل ميزة العثور على الأجهزة المفقودة، المعروفة باسم SmartThings Find، من تطبيق SmartThings، لتصبح تطبيقًا مستقلًا باسم Samsung Find، يعد هذا التحديث خطوة نوعية لتعزيز تجربة المستخدم في تتبع الأجهزة وأفراد الأسرة.

ميزات تطبيق Samsung Find الجديد

يتميز التطبيق الجديد Samsung Find بوظائف عديدة تشمل تتبع أجهزة جالاكسي وأجهزة أفراد الأسرة، يحتوي التطبيق على ثلاث علامات تبويب رئيسية: الأشخاص، الأجهزة، والعناصر، كل منها يقدم خصائص فريدة لتتبع المواقع والأجهزة بفعالية.

Samsung Find is a new app preloaded on the #GalaxyS24 series. This dedicated app provides a map view of your Galaxy devices on the SmartThings Find network. You can also track items you've attached your Galaxy SmartTag trackers to. The Samsung Find app has 3 tabs: People,… pic.twitter.com/WS8pZWKyEE — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 18, 2024

تحسينات الأمان والخصوصية في التطبيق

يوفر التطبيق الجديد طرقًا متقدمة لمشاركة المواقع بين أفراد الأسرة والأصدقاء، مما يعزز الأمان ويوفر معلومات في الوقت الفعلي، علاوة على ذلك، يساعد المستخدمين في تتبع موقع أجهزتهم وعلامات Galaxy SmartTag الخاصة بهم.

المزايا المتوفرة والميزات المفقودة في التطبيق الجديد

يتضمن تطبيق Samsung Find جميع المزايا الموجودة في SmartThings Find، ولكنه يفتقد حاليًا لميزة “Notify When Left Behind”،كما تخطط سامسونج لإضافة هذه الميزة في تحديث مستقبلي للتطبيق.

توافر التطبيق وتحديثات واجهة المستخدم One UI 6.1

يأتي تطبيق Samsung Find مثبتًا مسبقًا على أجهزة سامسونج الجديدة التي تعمل بواجهة المستخدم One UI 6.1، يمكن تحميل التطبيق من متجر Galaxy Store للأجهزة التي لم تتلقَ تحديث One UI 6.1 بعد، وقد أدخلت واجهة المستخدم الجديدة تغييرات كبيرة، بما في ذلك مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة.