سامسونج تُحدث ثورة بهاتف 5G جديد وتتوقع اكتساحة للأسواق العالمية

كشف العملاق الكوري للهواتف الذكية شركة سامسونج عن أحدث إصدار لها من هواتفها الجديدة والذي أطلقت عليه إسم Galaxy A13، ويعد هذا الهاتف هو الأول لها خلال العام الجاري 2022، وزودته بإمكانيات منافسة، كما أن سعره المنخفض كان سبباً في توقعات الشركة لاكتساحه الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Galaxy A13 الجديد

وبحسب المواقع التقنية فإن هاتف Galaxy A13 جاء بإمكانيات عالية تضمن أداءً متميزاً للهاتف، وحول مواصفاته فقد جاءت وفق ما يلي.

الهيكل مقاوم للغبار والرطوبة أبعاد الهاتف 164.5× 76.5 × 8.8 ملم الوزن 195 جرام نوع الشاشة PLS TFT دقة العرض 1600/720 بكسل مقاس الشاشة 6.5 بوصة التردد 90 هرتز معدل السطوع 270 شمعة|م تقريباً المعالج MediaTek Dimensity 700 5G معالج الرسوميات Mali-G57 MC2

باقي مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13

الرام 4 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، وقابلة للتوسعة.

عدد الكاميرات الأساسية 3 كاميرات.

دقة الكاميرات الخلفية 50+ 2+ 2 ميجا بيكسل.

دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.

البطارية 5000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع.

قوة الشحن السريع 15 وات.

منفذ سماعات 3.5 ملم.

شريحة للدفع الإلكتروني.

سعر هاتف سامسونج

وحول سعر هاتف سامسونج الجديد فسيبلغ نحو 220 يورو أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملات الأخرى.

قد يهمك أيضاً: