سامسونج تُحدث ثورة بهاتف 5G جديد وتتوقع اكتساحة للأسواق العالمية

إسلام عوض

كشف العملاق الكوري للهواتف الذكية شركة سامسونج عن أحدث إصدار لها من هواتفها الجديدة والذي أطلقت عليه إسم Galaxy A13، ويعد هذا الهاتف هو الأول لها خلال العام الجاري 2022، وزودته بإمكانيات منافسة، كما أن سعره المنخفض كان سبباً في توقعات الشركة لاكتساحه الأسواق العالمية.

سامسونج تُحدث ثورة بهاتف 5G جديد وتتوقع اكتساحة للأسواق العالمية

مواصفات هاتف Galaxy A13 الجديد

وبحسب المواقع التقنية فإن هاتف Galaxy A13 جاء بإمكانيات عالية تضمن أداءً متميزاً للهاتف، وحول مواصفاته فقد جاءت وفق ما يلي.

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الهيكل مقاوم للغبار والرطوبة
أبعاد الهاتف 164.5× 76.5 × 8.8 ملم
الوزن 195 جرام
نوع الشاشة PLS TFT
دقة العرض 1600/720 بكسل
مقاس الشاشة 6.5 بوصة
التردد 90 هرتز
معدل السطوع 270 شمعة|م تقريباً
المعالج MediaTek Dimensity 700 5G
معالج الرسوميات Mali-G57 MC2

سامسونج تُحدث ثورة بهاتف 5G جديد وتتوقع اكتساحة للأسواق العالمية 1 29/1/2022 - 3:25 م

باقي مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13

  • الرام 4 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، وقابلة للتوسعة.
  • عدد الكاميرات الأساسية 3 كاميرات.
  • دقة الكاميرات الخلفية 50+ 2+ 2 ميجا بيكسل.
  • دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.
  • البطارية 5000 مللي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع.
  • قوة الشحن السريع 15 وات.
  • منفذ سماعات 3.5 ملم.
  • شريحة للدفع الإلكتروني.

سامسونج تُحدث ثورة بهاتف 5G جديد وتتوقع اكتساحة للأسواق العالمية 2 29/1/2022 - 3:25 م

سامسونج تُحدث ثورة بهاتف 5G جديد وتتوقع اكتساحة للأسواق العالمية 3 29/1/2022 - 3:25 م

سعر هاتف سامسونج

وحول سعر هاتف سامسونج الجديد فسيبلغ نحو 220 يورو أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملات الأخرى.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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