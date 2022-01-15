سامسونج تُجهّز لمفاجأة بسلسلة Galaxy S22 ستحتل بها المرتبة الأولى بين الشركات

إسلام عوض

كشفت تسريبات جديدة عن قيام العملاق الكوري سامسونج بالتخطيط لمفاجأة في سلسلة Galaxy S22، حيث سيتم تزويد الإصدارات الثلاثة من هذه السلسلة بطبقة حماية خارقة هي الأولي من نوعها بالهواتف الذكية، وستكون الحماية بـ Gorilla Glass Victus+، وهو زجاج من شركة كورنينج.

سامسونج تُجهّز لمفاجأة بسلسلة Galaxy S22 ستحتل بها المرتبة الأولى بين الشركات

مفاجأة سامسونج بسلسلة Galaxy S22

وكانت سامسونج عادة ما تستخدم طبقة الحماية لهواتفها من زجاج Corning ، وذلك على غرار الموجود في جلاكس نوت 20 ألترا، ولكن بعد تزويد سلسلتها الجديدة جلاكس إس 22 بطبقة الحماية Gorilla Glass Victus+ ستكون سامسونج هي أول شركة تستخدم طبقة الحماية الجديدة هذه.

سامسونج تُجهّز لمفاجأة بسلسلة Galaxy S22 ستحتل بها المرتبة الأولى بين الشركات 1 15/1/2022 - 7:06 م

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ووفق التسريبات الواردة حتى الآن فإنه سيتم تزويد هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بطبقة حماية خاصة من الظهر، وطبقة الحماية هذه من نوع Super Clear Glass، وذلك لتقليل الوهج والإنعكاسات، ومن المقرر أن يعلن العملاق الكوري عن تفاصيل سلسلة جلاكسي إس 22 خلال حدث Galaxy Unpacked، والذي من المقرر أن يكون في الثامن من فبراير القادم.

ولم توضح التسريبات الواردة حتى الآن عن تفاصيل أخرى حول طبقة الحماية الجديدة، كما أنه من غير المعروف عمّا إذا كانت هذه الطبقة ستشمل الطرازات الثلاثة للسلسلة أم ستخص بعضها بها دون البعض الآخر.

سامسونج تُجهّز لمفاجأة بسلسلة Galaxy S22 ستحتل بها المرتبة الأولى بين الشركات 2 15/1/2022 - 7:06 م

بعض مواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra

الشاشة 6.81 بوصة
نوع الشاشة Dynamic AMOLED
التردد 120 هرتز
دقة الشاشة 2400× 1080 بيكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
شحن البطارية حتى 70% يستغرق 25 دقيقة
قوة الشحن السريع 45 وات
  • كما سيأتي هاتف جلاكسي إس 22 ألترا بكاميرا أساسية دقتها 200 ميجا بيكسل.
  • والمستشعر 108 ميجا بيكسل.
  • كاميرا فائقة العرض 12 ميجا بيكسل.
  • عدد 2 كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجا بيكسل.
  • نظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر مع فلاش.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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