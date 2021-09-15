سامسونج تنافس بهاتفها المارد Samsung Galaxy M22 قنبلة التصوير والسعر مفاجأة

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية بشكل رسمي عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy M22، والذي يأتي ضمن سلسلة هواتفها “M”، وحمل الهاتف الجديد عدة مواصفات ومميزات فريدة، ومن أهمها الكاميرا عالية الدقة وكذلك المعالج القوي والبطارية الكبيرة.

هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 ومواصفاته وأسعاره

حيث حصل هاتف سامسونج جلاكسي إم 22 على بطارية قوتها وصلت إلى 5000 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة وصلت إلى 25 وات، كما يتميز الهاتف بشاشته من حيث النوع والمساحة والقوة.

وجاءت مواصفات هاتف Samsung Galaxy M22 على النحو الآتي:

نوع الشاشة مقاس الشاشة جودة العرض دقة الشاشة معدل التحديث SUPER AMOLED 6.4 بوصة HD+ 720X1600 بكسل 90 هرتز

كما أن الشاشة تدعم ما يقرب من 16 مليون لون، وبالنسبة إلى حواف الهاتف السفلية فهي بارزة، وقارئ البصمات على جانب الهاتف، وحول باقي المواصفات فقد جاءت وفق التالي.

عدد الكاميرات 4 كاميرات دقة الكاميرات الرئيسية 84 ميجا بكسل+ 8+2+2 م ب الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل نوع المعالج Helio G80 الرام 4 جيجا بايت الذكرة الداخلية 128 جيجا بايت واجهة المستخدم One UI نظام التشغيل أندرويد 11

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كما أن هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 يحمل بطارية بقوة 5000 مللي أمبير ويدعم شحن سريع قوته 25 وات، ومتوفر منه عدة ألوان على رأسها الأبيض والأزرق والأسود، وسعره التقريبي 239 يورو وبالمصري 4400 جنيه تقريباً.