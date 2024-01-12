سامسونج تكشف عن منتجات مزودة بالذكاء الاصطناعي تثير الدهشة خلال معرض CES 2024

ألقت شركة سامسونج الضوء على مجموعة مذهلة من المنتجات الجديدة، من خلال عرضها الجديد في معرض CES 2024، حيث ركزت الشركة في استراتيجيتها التطويرية على استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل استثنائي، حيث تعمل المنتجات والخدمات الجديدة على تسهيل حياة المستخدمين بطرق مبتكرة وذكية، حيث تقود سامسونج التقدم التكنولوجي بطريقة تجعل التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن في البداية دعونا نتعرف على معرض CES.

ما هو معرض معرض CES 2024؟

معرض CES 2024 هو اختصار لكلمة Consumer Electronics Show، وهو معرض سنوي يُقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ويُعد معرض CES أكبر معرض إلكتروني في العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 2000 شركة من مختلف أنحاء العالم.

يُقام معرض CES لمدة أربعة أيام، ويُعرض فيه أحدث المنتجات والتقنيات الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والسيارات الذكية. كما يُقام في معرض CES العديد من المؤتمرات والندوات التي تناقش أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا.

أغرب منتجات سامسونج في معرض CES 2024

تألقت سامسونج في معرض CES 2024، بمجموعة من المنتجات الجديدة التي تُظهر التزامها بتقديم تجارب أكثر ذكاءً وسهولة للمستخدمين، والتي أثارت دهشة الجميع مثل:-

1- Ballie: روبوت ذكي ينبض بالحياة بفضل الذكاء الاصطناعي

بعد غياب أربع سنوات، عاد الروبوت Ballie من Samsung إلى المعرض، ولكن هذه المرة بتصميم جديد وقدرات محسّنة، وأهم ما يميز الإصدار الجديد من Ballie بكونه جهاز عرض ذكي، مما يعني أنه يمكنه عرض الصور والفيديو على الجدران والأرضيات والأسقف، يمكنه أيضًا ضبط العرض تلقائيًا حسب ظروف الإضاءة ووضعية المشاهد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Ballie التعرف على الوجوه والتعبيرات، مما يسمح له بتقديم ردود فعل شخصية. يمكنه أيضًا الاتصال بأجهزة Samsung الأخرى في المنزل، مثل التلفزيون والثلاجة، مما يسمح له بإرسال الإشعارات وعرض المعلومات.

يُعد Ballie خطوة أخرى في اتجاه أجهزة المنزل الذكية التي تصبح أكثر ذكاءً وتفاعلًا. مع قدراته الجديدة، يمكن لـ Ballie أن يكون رفيقًا مفيدًا وممتعًا في المنزل.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام Ballie:

يمكن استخدامه لعرض وصفات الطهي أو مقاطع الفيديو التعليمية أثناء الطهي أو التنظيف.

يمكن استخدامه لعرض صور العائلة أو مقاطع الفيديو المفضلة لديك أثناء الاسترخاء.

يمكن استخدامه لإعلامك بأخبار الطقس أو الأحداث القادمة.

يمكن استخدامه لمراقبة الأطفال أو الحيوانات الأليفة أثناء غيابك.

2- Music Frame: مزيج من الفن والصوت

كشفت سامسونج عن مكبر صوت جديد يجمع بين الفن والصوت في منتج واحد، يُعرف المكبر باسم Music Frame، وهو عبارة عن إطار صورة مربع الشكل يمكن استخدامه لعرض الأعمال الفنية أو الصور الفوتوغرافية، ومع ذلك، فهو أكثر من مجرد إطار صورة عادي، حيث يحتوي على ستة مكبرات صوت مدمجة يمكنها إنتاج صوت عالي الجودة.

يمكن استخدام Music Frame بعدة طرق، حيث يمكنك استخدامه كإطار صورة تقليدي، أو يمكنك استخدامه للاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل الصوت من التلفزيون أو الأجهزة الأخرى، كما يمكنك أيضًا تخصيص Music Frame بتغيير الأعمال الفنية أو الصور التي تعرضها.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Music Frame:

إطار صورة مربع الشكل قابل للتخصيص.

ستة مكبرات صوت مدمجة.

اتصال Wi-Fi أو Bluetooth.

متوافق مع SmartThings.

متوافق مع Q-Symphony.

يتوفر Music Frame الآن للشراء بسعر 299 دولارًا أمريكيًا.

إليك بعض الأمثلة على كيفية استخدام Music Frame:

يمكنك استخدام Music Frame لعرض الأعمال الفنية المفضلة لديك، أو لإنشاء معرض صور رقمي في منزلك.

يمكنك استخدامه للاستماع إلى الموسيقى، أو لتشغيل صوت من التلفزيون أو الأجهزة الأخرى.

يمكنك استخدامه لإنشاء تجربة صوتية غامرة من خلال التزامن مع أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت الأخرى.

3- ثلاجة Samsung Bespoke 4-Door Flex المزودة بتقنية AI Vision Inside

كشفت شركة Samsung عن ثلاجتها الجديدة Bespoke 4-Door Flex، والتي تتميز بتصميمها الأنيق وميزاتها الغنية التي تجعلها أكثر من مجرد ثلاجة، بل رفيقًا ذكيًا في المطبخ.

تتميز الثلاجة بشاشة لمسية كبيرة مقاس 32 بوصة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك:

قائمة شاملة بالمكونات الموجودة في الثلاجة، مع إدراج تاريخ تخزينها وتاريخ انتهاء الصلاحية.

اقتراحات وصفات الطعام بناءً على المكونات الموجودة في الثلاجة.

إشعارات حول المنتجات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها.

ولعل أبرز ما يميز الثلاجة هي تقنية AI Vision Inside الجديدة، والتي تستخدم كاميرا داخلية لتحديد ما يصل إلى 33 نوعًا مختلفًا من المواد الغذائية عند وضعها داخل الثلاجة أو عند إخراجها، ومن ثم تقديم اقتراحات وصفات طعام تعتمد على تلك المكونات.

على سبيل المثال، إذا وضعت قطعة من التفاح في الثلاجة، ستتعرف تقنية AI Vision Inside على القطعة وتقوم تلقائيًا بتحديث قائمة المكونات الموجودة في الثلاجة، كما سترسل لك إشعارًا يخبرك بأن التفاح سينتهي صلاحيته في غضون أسبوعين، بالإضافة إلى ذلك، ستقترح عليك تقنية AI Vision Inside وصفات طعام تعتمد على التفاح، مثل سلطة التفاح أو فطيرة التفاح.

تساعد تقنية AI Vision Inside المستخدمين في الحفاظ على تنظيم ثلاجتهم وتجنب إهدار الطعام، كما أنها تجعل من السهل على المستخدمين العثور على الوصفات التي يرغبون في إعدادها.

4- تلفاز Samsung Micro-LED الشفاف

كما كشفت Samsung عن ابتكار جديد في عالم الشاشات، وهو أول تلفاز شفاف من نوع Micro-LED في العالم.

تتميز شاشة Micro-LED الشفافة من Samsung بجودة صورة فائقة، حيث تنتج صورًا أكثر سطوعًا ووضوحًا من الشاشات الشفافة الأخرى. كما أنها أكثر شفافية، مما يسمح للمستخدمين برؤية ما يوجد خلفها.

تتكون شاشة Micro-LED الشفافة من ملايين المصابيح الصغيرة التي تضيء بشكل مستقل عن بعضها البعض، وهذا يسمح لها بإنتاج صور ذات سطوع عالٍ ودقة عالية، حتى في البيئات ذات الإضاءة العالية.

كما أن شاشة Micro-LED الشفافة أكثر شفافية من الشاشات الشفافة الأخرى، حيث تسمح بمرور ما يصل إلى 40% من الضوء، وهذا يجعلها مناسبة للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك:

الجدران الرقمية: يمكن استخدامها لإنشاء جدران رقمية يمكنها عرض الصور والفيديو والرسومات.

نوافذ العرض: يمكن استخدامها لإنشاء نوافذ عرض شفافة يمكنها عرض الإعلانات أو المعلومات.

التطبيقات التفاعلية: يمكن استخدامها في التطبيقات التفاعلية، مثل شاشات العرض التي يمكن للمستخدمين التفاعل معها باللمس.

تخطط Samsung لطرح تلفاز Micro-LED الشفاف للبيع في عام 2025، ولكن لم يتم الإعلان عن السعر حتى الآن.

5- تلفاز Samsung Neo QLED 8K QN900D

وقد كشفت سامسونج عن تلفازها الجديد Neo QLED 8K QN900D، والذي يتميز بدقة 8K ومجموعة من الميزات الجديدة التي تجعل تجربة المشاهدة أكثر غامرةً.

يعتمد تلفاز Neo QLED 8K QN900D على معالج الذكاء الاصطناعي (NQ8 AI Gen 3) المدمج، والذي يتميز بزيادة ثمانية أضعاف في قدرة الشبكة العصبية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسينٍ مضاعف في سرعة وحدة المعالجة العصبية NPU مقارنة بالطرز السابقة.

بفضل هذا المعالج، يقوم تلفاز Neo QLED 8K QN900D بترقية المحتوى المنخفض الدقة تلقائيًا لتزويد المستخدمين بتجربة مشاهدة بجودة تصل إلى 8K، كما أنه يعزز وضوح الصور السريعة الحركة عبر تقنية AI Motion Enhancer.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع تلفاز Neo QLED 8K QN900D بمزية (Active Voice Amplifier Pro)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت والضوضاء الخلفية، لتحسين تجربة الاستماع عن طريق تقديم تجربة صوتية غامرة تشبه الوجود في الصف الأمامي من الملعب أو السينما.

يعمل تلفاز Neo QLED 8K QN900D بنظام التشغيل Tizen OS Home، الذي يوفر منصة تحتوي على أحدث التطبيقات والمحتوى المخصص وتوصيات الخدمة، لرفع مستوى تجربة الترفيه.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لتلفاز Samsung Neo QLED 8K QN900D:

دقة 8K

معالج الذكاء الاصطناعي (NQ8 AI Gen 3)

تقنية AI Motion Enhancer

ميزة (Active Voice Amplifier Pro)

نظام التشغيل Tizen OS Home

يتوفر تلفاز Samsung Neo QLED 8K QN900D في حجمين مختلفين، هما: 65 بوصة و75 بوصة، ويبلغ سعره 7000 دولار أمريكي و8000 دولار أمريكي على التوالي.