سامسونج تكشف عن خاتمها الذكي Galaxy Ring: مزايا وتوقعات الإطلاق

كشفت مجموعة من التسريبات الأخيرة عن تفاصيل إضافية تتعلق بالجهاز الجديد من سامسونج، وهو خاتم ذكي يحمل اسم “جالاكسي رينج”، حيث أعلنت شركة سامسونج عن خططها لإطلاق هذا الخاتم في الفترة القادمة، مما يشير إلى التزام الشركة بتوسيع محفظتها من الأجهزة القابلة للارتداء.

تجربة أولية لخاتم جالاكسي رينج

ذكر آفي جريمجارت، الخبير التقني المرموق في شركة Techsponential، أنه كان من بين القلائل الذين حصلوا على فرصة لتجربة النسخة الأولية من خاتم سامسونج الذكي “جالاكسي رينج”.

المواصفات والتصميم

حسبما ذكره آفي جريمجارت، يبرز خاتم “جالاكسي رينج” بتصميمه الأنيق والخفيف، ويأتي بأحجام متنوعة تتناسب مع مختلف المستخدمين، كما يتميز بتوفره بثلاثة أنماط مختلفة للطلاء الخارجي، مما يوفر خيارات متعددة للتخصيص.

الإطلاق والتصميم الهندسي

أعرب آفي جريمجارت عن إعجابه بالتصميم الهندسي المبتكر لخاتم “جالاكسي رينج”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي، ومع ذلك، لفت إلى أن سامسونج لم تعلن بعد عن السعر النهائي للخاتم.

الإعلان التشويقي لخاتم جالاكسي رينج

خلال الحدث الأخير “Galaxy Unpacked”، قامت سامسونج بعرض إعلان تشويقي لخاتمها الذكي الجديد، جاء هذا بعد الإعلان عن سلسلة الهواتف الجديدة “جالاكسي S24″، لكن دون تقديم تفاصيل إضافية حول الخاتم.

الهدف من الخاتم وتصريحات أمبر ريفر

ذكر المتحدث الرسمي باسم سامسونج، أمبر ريفر، أن الهدف من خاتم “جالاكسي رينج” هو توفير وسيلة شاملة ومبسطة للأفراد لإدارة صحتهم، وأشار إلى أن الخاتم يتميز بتقنيات استشعار متقدمة وتصميم مريح يسمح بارتدائه باستمرار دون إزعاج.

الميزات الصحية والتقنية

تظهر الصور التشويقية من سامسونج التفاصيل الداخلية للخاتم، والتي تشمل مقابس POGO للشحن، حساسات لقياس معدل ضربات القلب، مستوى تشبع الأكسجين في الدم، تتبع النوم وقياس مستويات التوتر، وغيرها من الوظائف.