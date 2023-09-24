سامسونج تقدم ميزة حجب الشاشة في تحديث One UI 6 لتعزيز عمر البطارية

يستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق تحديث One UI 6 وهو التحديث القادم من واجهة المستخدم والذي يستند على نظام التشغيل أندرويد 14، وأشارت مجموعة من التسريبات إلى بعض المميزات المتضمنة في هذا التحديث لزيادة مدة عمر البطارية وتشغيل أحد التطبيقات أثناء غلق شاشة الهاتف.

ميزة حجب الشاشة في تحديث One UI 6

من المقرر وبحسب التسريبات أن يتضمن تحديث واجهة المستخدم القادم ميزة جديدة يُطلق عليها “Screen Hide” وهي التي تتيح لمستخدمي هواتف سامسونج إمكانية اختيار غلق شاشة الهاتف حين استخدام أحد التطبيقات، وأكد البعض أن تلك الميزة تهدف إلى زيادة عمر البطارية خاصةً عن استخدام التطبيقات الصوتية مثل تطبيقات بث الموسيقى أو البودكاست.

وهذه الميزة ستكون متاحة على جميع الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث واجهة المستخدم القادمة من شركة سامسونج ويمكن للجميع تفعيلها بمجرد تحميل التحديث وتثبيته على الجهاز.

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خطوات تفعيل ميزة حجب الشاشة

وحدد هذا التسريب الآلية التي من خلالها يمكن تفعيل ميزة “Screen Hide” حجب الشاشة لتشغيل أحد التطبيقات عندما تكون الشاشة مغلقة، وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يحتاج المستخدم لتثبيت تطبيق “Good Guardians” عبر متجر Galaxy.

عند تثبيت التطبيق سيكون على المستخدم النقر على تبويب “Battery Guardian” ثم إختيار “Screen Hide”.

بذلك سيتم تفعيل الميزة على جهازك ويمكنك تشغيل التطبيق الذي تريده بعد غلق شاشة الهاتف.

كذلك يمكن إضافة ميزة “Screen Hide” للإعدادات السريعة وذلك باتباع الخطوات التالية:

على المستخدم النقر على لوحة الإعدادات السريعة.

اختيار “Add”، وعند إضافة الميزة للإعدادات السريعة سيتاح للمستخدم تنشيطها بكل سهولة فيما بعد.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن موعد نزول هذا التحديث أو عن الهواتف المؤهلة للحصول عليه ومن المتوقع معرفة المزيد من التفاصيل التي تخص الميزات والخاصيات المدعومة في تحديث واجهة المستخدم القادم.