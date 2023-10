“سامسونج” تقدم خدعة فيديو ذكية جدًا في هاتفها الجديد “S24 Ultra”

يبدو أن عملاق الهواتف “سامسونج” قد أعلن حرب الميجا بيكسل، وجاء ذلك من خلال الكشف عن مميزات كاميرا الهاتف الجديد “Samsung S24 Ultra” والتي تأتي بمستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل، ولكن مع خدعة ذكية، ومميزة يمكن أن تجعله يتفاخر أمام أحدث هواتف آبل “iPhone 15 Pro” فما هي مميزات هذه الكاميرا الجديدة؟! هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

خدعة فيديو جديدة في هاتف سامسونج S24 Ultra

تقدم “سامسونج” في هاتفها الجديد بعدًا جديدًا للكاميرا من خلال تقنية “ISOCELL Zoom Anyplace” والتي تستخدم دقة المستشعر والتي تبلغ 200 ميجا بيكسل، والمعالج القوي Snapdragon 8 Gen 3، وتسمح لك هذه التقنية بالتقاط مجال رؤية واسع، وفي نفس الوقت تستطيع عمل تكبير “Zoom” لجزء محدد في الصورة في نفس الشاشة، وهذا ما توضحه التغريدة التي نشرتها Samsung في حسابها على منصة إكس.

ونجد أن Samsung حريصة على أن هذا الاقتطاع من الصورة لا يؤثر على دقة التفاصيل، بل تستخدم ما تطلق عليه “in-sensor zoom” وهي تقنية تشبه إلى حدٍ كبير Super Res Zoom من جوجل، وتهدف إلى إعادة قراءة، أو رسم الجزء المقتطع من الصورة، مما يتيح التقاط مشاهد أصغر بدقة 4k، وإذا أضفنا هذه الميزة إلى جانب خدمة التتبع التلقائي للهدف، والمدعومة من محرك الذكاء الاصطناعي الذي تقدمه “Qualcomm” نجد أن لديك وضع تصوير خيالي، يمنحك الانتقال بين الزوايا المختلفة دون الخروج من الكادر الرئيسي الكبير كما يظهر لنا في الفيديو السابق.

جدير بالذكر أن هذه الميزة ليست بجديدة تمامًا، فقد ظهرت علينا سوني بكاميرا Sony ZV-E1، والتي تمنح إمكانية عمل 3 مقاطع مكبرة من الصورة الرئيسية، إلى جانب تتبع الهدف داخل نفس الإطار.

بالنظر إلى خاصية “Solo Cut” والتي قدمتها شركة هونر، وخاصية DoubleTake الموجودة في تطبيق “Filmic pro” نجد أن فكرة التصوير متعدد الكاميرات من الهاتف، ليست بجديدة، ولكن ما تقدمه سامسونج هو هذه الخدمة عن طريق المستشعرات، وليس الكاميرات كما هو الحال في التطبيقات السابقة، وفيما يلي فيديو نشرته شركة “Honor” في حسابها على تويتر:

Who’s the star? You decide. #HONOR70 Solo Cut Mode puts the focus where you want it. #IFA2022 #HONORConnectedFuture pic.twitter.com/se2h6RGx0c

— HONOR (@Honorglobal) August 29, 2022