سامسونج تعمل على توفير هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra في السوق الهندية

كمال بلهادي

أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra خلال فترة سابقة ، ولكنه لم يصل إلى الهند، وتعمل الشركة الآن على توفير هذا الهاتف في الهند باللون الأخضر.

سامسونج تعمل على توفير هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra في السوق الهندية 2 9/4/2022 - 2:56 ص

وهناك أيضًا العديد من الألوان لهذا الهاتف وهي الأحمر والسماوي والجرافيت، ولكن لم يتم الإعلان عن كل هذه الإصدارات بعد ما إذا كانت ستتوفر في الهند أم لا، وسيكون الهاتف بنفس السعر الذي يستخدمه الهاتف بعد إطلاقه.

سامسونج تعمل على توفير هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra في السوق الهندية 1 9/4/2022 - 2:56 ص

ويتميز الهاتف بكاميراته عالية الدقة التي تمنح المستخدم تجربة تصوير ممتازة، ويحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية رئيسية تأتي بحجم 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا ثانية بحجم 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 4.9 ، وكاميرا ثالثة بحجم 10 ميجابكسل بفتحة عدسة. فتحة عدسة f / 2.4 ورابعة بحجم 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 ، وتتيح جميع هذه الكاميرات للهاتف التقاط صور بدقة عالية الوضوح 8K.

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بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، التي تدعم التصوير بدقة 4K.

كما يأتي هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra أيضًا  بنظام التشغيل Android 12،  بمع واجهة مستخدم One UI 4.1، وهو متوفر الآن بنسختين مختلفتين، حيث يأتي الإصدار الأول بمعالج Samsung Exynos 2200 مع معالج رسوميات Xclipse 920 ، ويتم إطلاق هذا الإصدار في أوروبا، بينما يأتي الإصدار الثاني بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 مع معالج رسوميات Adreno 730 ويتم إطلاقه في باقي أنحاء العالم ويتميز الهاتف بمعالج قوي للغاية.

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كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.



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