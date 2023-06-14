سامسونج تعلن عن هاتف Samsung Galaxy M34 5G بمواصفات مذهلة
أعلنت شركة سامسونج الكورية عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy M34، وسيتم طرح الهاتف أولا في الأسواق الهندية، ثم بعد ذلك في باقي الأسواق العالمية، وتتميز سلسلة هواتف Galaxy M ببطاريات عملاقة من سامسونج، ويأتي هذا الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، والتي تكفي لتشغيل الهاتف لفترة طويلة دون الحاجة لشحن الهاتف، كما يحتوي الهاتف على العديد من المواصفات الأخرى المميزة.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G
|الشاشة
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|المعالج
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|البطارية
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|نظام التشغيل
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موعد إطلاق هاتف Samsung Galaxy M34 5G
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حسب موقع GSMArena من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الفترة القادمة، ولكن لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف.
أخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات الهاتف، وما هي توقعاتك لسعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G الجديد من سامسونج.