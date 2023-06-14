تقنية

سامسونج تعلن عن هاتف Samsung Galaxy M34 5G بمواصفات مذهلة

شعبان أحمد شعبان

أعلنت شركة سامسونج الكورية عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy M34، وسيتم طرح الهاتف أولا في الأسواق الهندية، ثم بعد ذلك في باقي الأسواق العالمية، وتتميز سلسلة هواتف Galaxy M ببطاريات عملاقة من سامسونج، ويأتي هذا الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، والتي تكفي لتشغيل الهاتف لفترة طويلة دون الحاجة لشحن الهاتف، كما يحتوي الهاتف على العديد من المواصفات الأخرى المميزة.

- صورة 6 - #أحدث_هواتف_سامسونج | #جوال_سامسونج | #سامسونج_جلاكسي_ام34

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

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- صورة 1 - #أحدث_هواتف_سامسونج | #جوال_سامسونج | #سامسونج_جلاكسي_ام34 - صورة 2 - #أحدث_هواتف_سامسونج | #جوال_سامسونج | #سامسونج_جلاكسي_ام34

الشاشة
  • شاشة رائعة من نوع AMOLED بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1080 × 2340 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هيرتز.
المعالج
  • معالج من ميديا تيك Dimensity 1080 ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
الكاميرا الخلفية
  • كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية عدسة الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة عدسة ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل.
الكاميرا الأمامية
  • كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل للتصوير السلفي.
البطارية
  • بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.
نظام التشغيل
  • نظام تشغيل Android 13 مع واجهة تشغيل One UI 5.1.

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موعد إطلاق هاتف Samsung Galaxy M34 5G

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حسب موقع GSMArena من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الفترة القادمة، ولكن لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف.

أخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات الهاتف، وما هي توقعاتك لسعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G الجديد من سامسونج.

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شعبان أحمد شعبان

حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية، وأعمل معلم لمادة العلوم حالياً، وهواياتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية

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