سامسونج تطلق واجهة one ui 5.1 الجديدة بمميزات رائعة لهذه الهواتف

أطلقت شركة سامسونج الصينية واجهة المستخدم one ui 5.1 الجديدة لمجموعة من هواتفها الذكية القديمة والحديثة، لتحسين تجربة المستخدم؛ حيث تم تزويدها بالعديد من التقنيات وجاءت بمجموعة من الخصائص التي تضمن تسهيل وتسريع الجهاز والتطبيقات المختلفة، فتعرف معنا في هذا المقال على مواصفات الواجهة الجديدة والهواتف المؤهلة لاستخدامها.

مواصفات واجهة المستخدم one ui 5.1

تأتي واجهة المستخدم الجديدة من سامسونج التي تحمل اسم one ui 5.1 بعدد من الخصائص التي تحسن من أداء الهواتف ومنها ما يلي:

تطوير آلية أخذ لقطة للشاشة

هناك عدد من الطرق لأخذ لقطة للشاشة في هواتف سامسونج القديمة والحديثة، وكذلك أضافت واجهة one ui 5.1 ميزة جديدة وهي إمكانية التقاط الشاشة من خلال لوحة الإعدادات السريعة.

ويدجت جديد للبطارية

أضافت واجهة one ui 5.1 ميزة جديدة وهي ويدجت جديد للبطارية يتيح للمستخدم إمكانية التعرف على مستوى الشحن في الهاتف والأجهزة الأخرى المتصلة به مثل الساعة الذكية والسماعات وأي أجهزة أخرى، وهذه الميزة مشابهة لويدجت قفل شاشة آيفون.

ميزة Image Clipper

تتيح لكم ميزة Image Clipperإمكانية إزالة خلفيات الصور أو إزالة أشخاص من الصورة بنقرة واحدة، وذلك من خلال فتح الصورة التي تريد التعديل عليها، ثم اضغط باستمرار عليها تحديدًا على الجزء المراد فصله سواء كان شخصًا أو أي عنصر آخر، وسوف تظهر أمامك نافذة منبثقة تطلب منك النسخ أو المشاركة أو حفظها كملف منفصل.

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الهواتف المؤهلة لتحديث واجهة one ui 5.1

تم الإعلان عن سلسلة الهواتف التي يمكنها تحديث واجهة المستخدم الجديدة one ui 5.1 من سامسونج وهي كالتالي: