سامسونج تطلق رسميًا تحديث One UI 8 المستقر لهواتف Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6 بميزات جديدة

أعلنت شركة سامسونج عن بدء طرح التحديث المستقر لواجهة المستخدم One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16، وذلك لهاتفيها القابلين للطي Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6، حيث بدأ التحديث بالوصول بالفعل إلى المستخدمين في كوريا الجنوبية، متضمنًا تصحيح الأمان لشهر سبتمبر 2025، على أن يتوسع تدريجيًا ليصل إلى أسواق أخرى خلال الأيام المقبلة.

ويأتي إطلاق هذا التحديث بعد أسبوع واحد فقط من طرحه لهواتف سلسلة Galaxy S25، في إطار خطة الشركة لتوسيع اعتماد واجهة One UI 8 على أحدث أجهزتها.

Samsung has finally released the stable One UI 8.0 (Android 16) update for the Galaxy S24 series! Read about it in our article linked in the thread below. ⏬ #GalaxyS24 #OneUI8 pic.twitter.com/ltPBb7Hmt2 — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) September 22, 2025

ولا يقتصر التحديث على الهواتف القابلة للطي حيث يتضمن جدول إصدار تحديث One UI 8 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر أجهزة إضافية أبرزها: سلسلة Galaxy S24 (S24، S24+، S24 Ultra) وهاتف Galaxy S24 FE، إضافة إلى هواتف الفئة المتوسطة مثل Galaxy A56 5G و Galaxy A36 5G.

ويحمل التحديث مجموعة من التحسينات التي تركز على سهولة الاستخدام وتعزيز الذكاء الاصطناعي، أبرزها:

تحسين ميزة تقسيم الشاشة (Split Screen): والتي أصبحت أكثر سلاسة بفضل واجهة موحدة.

والتي أصبحت أكثر سلاسة بفضل واجهة موحدة. تطوير أداة Portrait Studio: والتي تدعم الآن تعديل صور الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، مع أنماط فنية جديدة مثل الرسم الزيتي والكرتون ثلاثي الأبعاد.

والتي تدعم الآن تعديل صور الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، مع أنماط فنية جديدة مثل الرسم الزيتي والكرتون ثلاثي الأبعاد. ميزة Audio Eraser المحسنة: والتي تعمل على إزالة الضوضاء من التسجيلات الصوتية والفيديوهات، مع دعمها لتطبيقات مثل Voice Recorder و Samsung Notes.

وتؤكد سامسونج أن تحديث One UI 8 سيصل تدريجيًا إلى المزيد من المستخدمين حول العالم، مشيرةً إلى إنها تهدف إلى توفير تحسينات الأمان والذكاء الاصطناعي لأوسع شريحة من أجهزتها الرائدة والمتوسطة، بما يعزز تجربة المستخدم ويرسخ التزامها بتحديثات برمجية شاملة.