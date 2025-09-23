تقنية

سامسونج تطلق رسميًا تحديث One UI 8 المستقر لهواتف Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6 بميزات جديدة

اميرة محمد

أعلنت شركة سامسونج عن بدء طرح التحديث المستقر لواجهة المستخدم One UI 8 المبني على نظام أندرويد 16، وذلك لهاتفيها القابلين للطي Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6، حيث بدأ التحديث بالوصول بالفعل إلى المستخدمين في كوريا الجنوبية، متضمنًا تصحيح الأمان لشهر سبتمبر 2025، على أن يتوسع تدريجيًا ليصل إلى أسواق أخرى خلال الأيام المقبلة.

ويأتي إطلاق هذا التحديث بعد أسبوع واحد فقط من طرحه لهواتف سلسلة Galaxy S25، في إطار خطة الشركة لتوسيع اعتماد واجهة One UI 8 على أحدث أجهزتها.

ولا يقتصر التحديث على الهواتف القابلة للطي حيث يتضمن جدول إصدار تحديث One UI 8 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر أجهزة إضافية أبرزها: سلسلة Galaxy S24 (S24، S24+، S24 Ultra) وهاتف Galaxy S24 FE، إضافة إلى هواتف الفئة المتوسطة مثل Galaxy A56 5G و Galaxy A36 5G.

ويحمل التحديث مجموعة من التحسينات التي تركز على سهولة الاستخدام وتعزيز الذكاء الاصطناعي، أبرزها:

  • تحسين ميزة تقسيم الشاشة (Split Screen): والتي أصبحت أكثر سلاسة بفضل واجهة موحدة.
  • تطوير أداة Portrait Studio: والتي تدعم الآن تعديل صور الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، مع أنماط فنية جديدة مثل الرسم الزيتي والكرتون ثلاثي الأبعاد.
  • ميزة Audio Eraser المحسنة: والتي تعمل على إزالة الضوضاء من التسجيلات الصوتية والفيديوهات، مع دعمها لتطبيقات مثل Voice Recorder و Samsung Notes.

وتؤكد سامسونج أن تحديث One UI 8 سيصل تدريجيًا إلى المزيد من المستخدمين حول العالم، مشيرةً إلى إنها تهدف إلى توفير تحسينات الأمان والذكاء الاصطناعي لأوسع شريحة من أجهزتها الرائدة والمتوسطة، بما يعزز تجربة المستخدم ويرسخ التزامها بتحديثات برمجية شاملة.

عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.