“سامسونج” .. تسريبات تكشف خطط سامسونج لإطلاق هاتف “Samsung A22” من الفئة المنخفضة بقدرات “5G” في عام 2021

في غضون أسبوعين فقط من الإطلاق، أصبح كل من Apple iPhone 12 و iPhone 12 Pro أشهر هواتف 5G الذكية في العالم، مما يعني أن شركة Samsung لم تعد تسيطر بالكامل في هذا القطاع، لذلك يبدو أن الشركة تعمل على وضع إستراتيجية جديدة لزيادة مبيعات أجهزتها التي تدعم تقنية 5G.

حيث أفاد منشور كوري جنوبي أن سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy A22 5G في النصف الثاني من عام 2021 مقابل (181 دولارًا)، وهذا من شأنه أن يجعله أكثر هواتف الشركة الجاهزة للجيل الخامس ميسورة التكلفة.

سيكون هاتف Galaxy A22 خلفًا لجهاز Galaxy A21 ويبدو أنه مخصص للأسواق الآسيوية في النصف الأول من عام 2021، وبعدها من الممكن أن تطلق سامسونج الهاتف في الأسواق العالمية، كما ستطلق الشركة هاتف Galaxy A32 5G.

وفقًا لما ذكره “Steve Hemmerstoffer”، فإن Galaxy A32 5G سيحتوي على شاشة مسطحة مقاس 6.5 بوصة مع فتحة على شكل حرف V لكاميرا الصور الشخصية. من المتوقع أن يحتوي الهاتف على لوحة خلفية مسطحة وجسم بلاستيكي. تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على أربع كاميرات ، ويُشاع أنه سيأتي مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بزر الطاقة ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

لقد أثبتت هواتف سامسونج 5G في الفئة المتوسطة مثل Galaxy A51 5G و Galaxy A71 5G أنها تحظى بشعبية كبيرة ، وتتطلع الشركة الآن إلى فئة المبتدئين، والتي تهيمن عليها حاليًا الشركات المصنعة الصينية مثل Huawei و Xiaomi.

شاركونا توقعاتكم عن مواصفات هواتف شركة سامسونج الجديدة Samsung Galaxy A22 وهاتف Galaxy A32.