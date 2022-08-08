سامسونج تستعد لطرح هاتف Galaxy Z Fold 4 القابل للطي بسعر باهظ

تستعد شركة “سامسونج” حاليا لطرح هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 في الأسواق بعدما قامت بتطوير الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، وقد كشفت التسريبات المزايا والمواصفات الخاصة بالهاتف المنتظر اطلاقه في الأسابيع القليلة الماضية قبل حدث جلاكسي Unpacked، الذي سيقام بعد ساعات من الآن، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مواصفات هاتف سامسونج الجديد الذي سيطرح بسعر باهظ جدا.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 في يوم الاربعاء القادم الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري، وكشفت قائمة “أمازون هولندا”، بعض المواصفات الرئيسية التي سيأتي بها الهاتف الذي يترقب طرحه الكثير من الأشخاص حول العالم، باعتباره من أفضل الهواتف القابلة للطي التي صدرت خلال تلك السنة، ويتميز الهاتف بما يلي:

شاشة خارجية بحجم 6.2 بوصة، تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة تحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصصة للكاميرا الأمامية.

الشاشة القابلة للطي تحتوي على لوحة مرنة بقياس 7.6 بوصة، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز.

تبلغ أبعاد الشاشة الخارجية 23.1: 9، بينما تبلغ الثانية القابلة الطي 21.6: 18، وعند طيها تصبح بسمك 15.8 ملميتر.

كاميرا خلفية ثلاثية، ستتضمن جميعهم مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل.

كاميرتين مخصصين لالتقاط صور السيلفي بأعلى جودة، بدقة 10 ميجا بكسل.

تضم الشاشة الخارجية كاميرا مدمجة أسفلها بدقة 4 ميجابكسل.

بطارية صغيرة الحجم إلى حد ما، حيث تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 + Gen 1.

سعة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

به قلم سامسونج الالكتروني S Pen.

سيتوافر بثلاثة ألوان:”الأبيض والأسود والذهبي”.

سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

من المتوقع أن يكون سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 القابل للطي 1799 دولار (أي ما يزيد عن 34 ألف جنيه مصري)، وهو أقل من سعر الاصدار السابق.