سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة Galaxy S24 بكاميرا خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أذهلت سامسونج العالم العام الماضي بهاتف Galaxy S23 Ultra الذي يتمتع بتقريب بصري يصل إلى 100x، متفوقًا بذلك على معظم منافسيه والآن، تستعد الشركة الكورية الجنوبية للكشف عن سلسلة Galaxy S24 بمزيد من الابتكارات.

تشوق سامسونج جمهورها لسلسلة الهواتف القادمة بشعار “التقريب مع ذكاء سامسونج Galaxy”، مما يشير إلى إمكانيات الكاميرا الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتلمح مقاطع الفيديو الدعائية إلى أن سلسلة Galaxy S24 ستوفر لقطات رائعة للمسافات الطويلة، ومن المتوقع أن يتمتع Galaxy S24 Ultra بإصدار محسّن من مستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل.

نشر موقع سامسونج على موقعه الرسمي ثلاثة مقاطع فيديو تعرض قدرات التقريب الجديدة في هاتف Galaxy S24 Ultra، بدعم من تقنية Galaxy AI، يُظهر الفيديو الأول عدسة الكاميرا وهي تقترب من منطاد الهواء الساخن وتظهر الأشخاص الجالسين داخل السلة وتحتوي على مستويات مختلفة من التكبير مع مستوى جيد من التفاصيل. قد تكون هذه ميزة ISOCELL Zoom Anyplace.

يشير الفيديوان الثاني والثالث إلى حيل التكبير في الهواتف، المستمدة من تقنية تصوير Galaxy AI، حيث ستسمح هذه الميزات التصويرية للمستخدمين بتكبير مواضيع صورهم بلقطة دون المساس بالجودة والدقة.

المواصفات المحتملة لسلسلة Galaxy S24 معروفة بالفعل من التسريبات السابقة، ومن المتوقع أن يتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra الرائد بوحدة كاميرا خلفية رباعية بقيادة مستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل، وقد يتضمن إعداد الكاميرا مستشعرًا بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل ومستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل مع جودة بصرية 10x ومستشعرًا بدقة 10 ميجابكسل مع عدسة مقربة 10x، ويمكن للشركة أن تقدم دقة كاميرا افتراضية تبلغ 24 ميجابكسل على الهاتف القادم.

من المتوقع أن يدعم Galaxy S24 Ultra تقريبًا 5x عند التصوير بدقة 8K و 10x في الوضع Single Take، كما أنه قد يسمح بالتقاط صور شخصية باستخدام تقريب 5x.

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن هواتف Galaxy S24 و Galaxy S24+ و Galaxy S24 Ultra في 17 يناير خلال حدث Galaxy Unpacked الخاص بالشركة، وقد فتحت سامسونج بالفعل باب الحجز لسلسلة Galaxy S24 الجديدة.