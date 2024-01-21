سامسونج تركز على الذكاء الاصطناعي في Galaxy Unpacked 2024

تُحدث سلسلة Galaxy S24 من سامسونج تحولًا في طريقة تواصلنا مع العالم من حولنا، وذلك بفضل دمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الجهاز، ستتمكن جميع هواتف S24 الجديدة من القيام ببعض سحر الذكاء الاصطناعي على الجهاز، بما في ذلك الترجمة المباشرة عبر الهاتف أو شخصيًا، والتعرف على الأشياء والأشخاص في الصور، وتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو.

يعتمد الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S24 على تقنية Gemini Nanotechnology من Google، والتي توفر أداءً أسرع وكفاءة أكبر، سيظهر الذكاء الاصطناعي أيضًا في سيارتك عبر Android Auto، مما يسمح لك بالتحكم في وظائف السيارة باستخدام صوتك.

قال تي إم روه، الرئيس ورئيس تجربة سامسونج للهواتف المحمولة، في بيان: “تُحدث سلسلة Galaxy S24 تحولًا في اتصالنا بالعالم وتشعل العقد القادم من ابتكارات الهاتف المحمول”، “تم بناء Galaxy AI على تراثنا الابتكاري وفهمنا العميق لكيفية استخدام الأشخاص لهواتفهم، ويسعدنا أن نرى كيف يقوم مستخدمونا حول العالم بتمكين حياتهم اليومية باستخدام Galaxy AI لفتح إمكانيات جديدة.”

ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة على Galaxy S 24 تجعل التواصل عبر اللغات أسهل وأكثر كفاءة

أوضح درو بلاكارد، نائب رئيس إدارة المشاريع في سامسونج، كيف ستجعل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة على Galaxy S 24 التواصل عبر اللغات أسهل وأكثر كفاءة.

يتيح لك Interpreter التحدث عبر الهاتف مع أي شخص يتحدث إحدى اللغات الـ 13 المدعومة عند الإطلاق، بغض النظر عن الهاتف الذي يستخدمه، كما أنه يعمل شخصيًا، مما يتيح لك التحدث مع الأشخاص في العالم الحقيقي، يوجد أيضًا سجل مكتوب للمحادثة، حتى يتمكن شريكك في المحادثة من رؤية ما تقوله بلغته وكذلك سماعه.

يضيف Chat Assist نغمات محادثة لمساعدتك في إدارة الدردشات، بدءًا من النغمات الرسمية وحتى النغمات الهادئة، اعتمادًا على من تتحدث إليه ومتى تتحدث إليه، حتى أن هناك نغمة شكسبيرية عندما تشعر بالخيال الفائق.

اعتلى Heejin Chung من سامسونج المسرح ليعرض Note Assist، وهي ميزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء ملخصات وتنظيم ملاحظاتك وحتى التقاط نسخة من الاجتماع عبر تطبيق التسجيل الصوتي الأصلي.

أندرويد أوتو يستفيد من الذكاء الاصطناعي لجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة.

تستعد جوجل لإطلاق ميزات جديدة في أندرويد أوتو تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة.

إحدى هذه الميزات هي القدرة على تلخيص الرسائل الواردة، سيستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهم المعلومات في الرسالة، مثل اسم المرسل والموضوع والوقت المتوقع للوصول. سيظهر هذا الملخص على شاشة السيارة، مما يسمح للسائق بمعرفة ما هو مهم دون الحاجة إلى النظر إلى هاتفه.

ميزة أخرى هي القدرة على اتخاذ إجراء بشأن الرسائل الواردة، على سبيل المثال، يمكن للسائق إرسال الوقت المتوقع للوصول إلى شخص ما أو الانتقال إلى موقع صديق.

ميزة بحث جديدة تسمى Circle to Search

بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر ميزة بحث جديدة تسمى Circle to Search، تتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عن الأشياء التي تهمهم من خلال رسم دائرة حولها على الشاشة، يمكن استخدام هذه الميزة للعثور على المعلومات أو الاتجاهات أو حتى الأشياء التي يرغب المستخدم في شرائها.

ستعتمد بعض عمليات البحث على موقع المستخدم لإضافة معلومات وسياق مدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى نتائج البحث، على سبيل المثال، إذا بحث المستخدم عن “مطعم”، فقد تظهر نتائج البحث أيضًا معلومات حول المطاعم القريبة من الموقع الحالي للمستخدم.

هذه الميزات الجديدة تعد بجعل أندرويد أوتو أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام، فهي تجعل من الممكن للسائقين البقاء على اطلاع على المعلومات المهمة أثناء القيادة دون تشتيت انتباههم عن الطريق.