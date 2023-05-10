ساعة سمارت جديدة من Casio.. التصميم العصري والسعر المناسب

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية تجمع بين التصميم الرياضي والمزايا العملية، فقد تكون ساعة Casio DWH5600 G-Shock خيارًا مناسبًا لك. هذه الساعة هي أحدث إصدار من مجموعة G-Shock Move التي تشتهر بمقاومتها للصدمات والماء والغبار. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز سعر ومواصفات ساعة Casio DWH5600 G-Shock، وكيف تستطيع أن تستفيد منها في حياتك اليومية.

سعر ومواصفات ساعة Casio DWH5600

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تتميز ساعة Casio G-Shock الجديدة بالعديد من ميزات النشاط اليومي بما في ذلك الجري والتمارين والمشي والتدريب المتقطع.

هناك أيضًا مستشعرات مراقبة صحية في الساعة الذكية مثل مراقبة معدل ضربات القلب، كما أت هناك عدة أوضاع في الساعة الذكية الهجينة ويستخدم المستشعر البصري لقياس معدل ضربات القلب وضوء LED لتحديد أي تغيرات في تدفق الدم.

تتميز الساعة الذكية Casio hybrid الجديدة أيضًا بمقياس تسارع لعد الخطوات ونظام GPS مدمج. تتميز الساعة الذكية بهيكل مقاوم للصدمات ومقاومة للماء حتى عمق 200 متر.

تعني الطبيعة الهجينة لـ Casio DWH5600 أنه يمكن شحنها عبر مصادر الطاقة الشمسية ومصادر USB. يتميز التوقيت العالمي في الساعة الذكية بـ 38 مدينة + التوقيت العالمي المنسق بينما يتم أيضًا دعم أوقات الشروق / الغروب.

يمكن لساعة الإيقاف 1s قياس ما يصل إلى 100 ساعة، كما أنها تتميز بمؤقت للعد التنازلي لمدة 60 دقيقة، ويمكن ضبط ما يصل إلى 4 منبهات يومية على الساعة الذكية بينما يضيء مصباح LED التلقائي بالكامل الساعة الذكية دائمًا. يتم دعم تنبيه الاهتزاز أيضًا في الساعة الذكية Casio DWH5600 الهجينة.

بعض مكونات الساعة الذكية (العلبة، والإطار، والحزام) مصنوعة من راتنجات حيوية. العلبة مصنوعة من الراتينج المقوى بألياف الكربون وهي أول طراز في سلسلة G-SHOCK بمثل هذه المكونات.

ويمكن طلب Casio DWH5600 مسبقًا من Casio بسعر طلب مسبق يبلغ 300 دولار. سيكون متاحًا للشراء من منافذ البيع بالتجزئة اعتبارًا من 10 مايو 2023. ومن غير الواضح ما إذا كانت Casio تأمل في توزيع هذه الساعة عالميًا.