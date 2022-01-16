مهام ووظائف عديدة في ساعة سمارت جبارة .. مواصفات HUAWEI Watch GT 3 من هواوي

تعد سلسلة Watch GT السمارت هي الأكثر اقبالًا على الشراء في السوق المصري التقني، وقد تم طرح الجيل الجديد من تلك السلسة منذ فترة، وهي تتمتع بالشكل الأنيق المميز، كما تتميز بالخامات الجيدة والبطارية، في السياق التالي نوضح لكم تفاصيل مواصفات HUAWEI Watch GT 3 من هواوي وأهم وظائف الساعة والمزايا وسعر الساعة عالميًا وفي مصر.

مواصفات HUAWEI Watch GT 3

تصميم أنيق راقي، بالأخص تصميم الساعة في نسختها STRAP وهي مصنوعة من خامة الجلد الفاخر.

الساعة مقاومة للماء لعمق يصل حتى 50 متر.

الساعة تم طرحها بنسختين، النسخة الأولى مقاس 42 والنسخة الثانية مقاس 46 مم.

وزن الساعة 42 جرام بدون strap

الشاشة تأتي بمقاس 1.43 بوصة من النوع AMOLED.

كثافة بيكسلس الشاشة 326 بيسكل للبوصة.

تتميز الشاشة بتوفر بها إمكانة الضبط التلقائي للسطوع، وتجد أن الشاشة تتمز بالسطوع الرائع.

مساحة تخزين الساعة 4 جيجا.

ألوان الساعة أسود وفولاذي.

الهيكل الامامي مصنوع من الستانلس ستيل والعلبة الخلفية من البلاستيك.

حزام الساعة مصنوع من المطاط الفلوروكربوني وتجده جلد أبيض وسوار ذهبي ميلانيز في الساعة مقاس 42 مم، أما في الساعة 46 مم حزام جلد بني وسوار من الستانلس ستيل.

متطلبات النظام Harmony OS 2 أو أحدث، Android 6.0 أو أحدث، iOS 9.0 أو أحدث.

مقالات ذات صلة: • ساعة رائعة.. تعرف على مواصفات ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro

الاستشعارات

التسارع.

جيروسكوب.

جهاز استشعار مغناطيسي أرضي.

استشعار معدل ضربات القلب البصري.

مستشعر ضغط الهواء.

جهاز استشعار درجة الحرارة.

أزرار الساعة

أزرار الساعة تختلف عن شكل الساعة في إصدارها السابق HUAWEI Watch GT 2 حيث تجد زر أكبر بالحجم وله مهام عديدة، والآخر تشعر وكأنه داخل جسم الساعة.

الزر الأول الكبير: يمكن فتح من خلاله القائمة مع لف الزر والتحكم من خلاله في حجم الأيقونات.

الزر الثاني: هو عبارة عن Short Cut الافتراضي الخاص به لفتح Workout ويمكن تغييره لما ترغب به بسهولة.

البطارية

البطارية تدوم لما يزيد عن أسبوع تقريبًا، وهذا في حالة تشغيل كل تطبيقات ومزايا الساعة.

في حالة إيقاف قياس نسبة الأكسجين والنبض التلقائي، يمكن للبطارية أن تدوم لما يزيد عن 10 أيام.

يمكن شحن الساعة Wireless، ويتوفر بالعلبة شاحن.

مميزات ساعة هواوي Watch GT 3

يمكن تشغيل الساعة على أي نوع موبايل سواء يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو ios.

يمكن تشغيل الساعة على هواتف أخرى دون الهواوي بشرط تحميل تطبيق Huawei Health ثم ضبط إعدادات الساعة.

ساعة HUAWEI Watch GT 3 تعمل بنظام تشغيل Harmony OS.

الساعة تدعم اللغة العربية.

الساعة تدعم gps ممتاز.

يمكن الرد على المكالمات عبر الساعة من خلال توفر ميكروفون وسماعة، ويمكن ارسال رسالة سريعة من الساعة للمتصل، في حالة عدم الرغبة في الرد.

وظائف موجودة بالساعة

تعمل الساعة على تتبع وقياس النبض ونسبة الأكسجين.

يمكن من خلال الساعة قياس الضغط الجوي.

يمكن للساعة قياس درجة حرارة الجسم.

أيضًا يمكنها قياس جودة النوم والتنفس، أثناء ارتداء الساعة أثناء النوم.

متابعة مواعيد الشروق والغروب.

تتبع حركة المد والجزر.

التعرف على شكل القمر.

يتوفر بها ما يزيد عن 100 نظام رياضي، بالإضافة إلى توفر مساعد شخصي لتقديم النصائح أثناء أداء التمارين الرياضية.

مقاسات الساعة

Huawei Watch GT 3 مقاس 42 مم Huawei Watch GT 3 مقاس 46 مم حجم دائرة الساعة 42 مم 46 مم حجم المعصم 130 – 190 مم 140 – 210 مم الوزن 35 جم بدون سوار 42.6 جم بدون سوار العرض عرض الشاشة 1.32 بوصة عرض الشاشة 1.43 بوصة

سعر Huawei Watch GT 3