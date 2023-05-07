زيادة الإعلانات داخل Gmail تثير قلق المستخدمين

أثارت زيادة عدد الإعلانات داخل خدمة Gmail، خدمة البريد الإلكتروني التابعة لـ Google، قلق المستخدمين، خاصة بعد وضع الإعلانات في منتصف قوائم البريد الإلكتروني. وقد تلقت الشركة انتقادات حول هذا القرار الذي يجعل بعض المستخدمين يجدون صعوبة في التنقل حول الإعلانات.

وفقًا لموقع “9to5google” فإنه قد تمت الزيادة في عدد الإعلانات خلال الأسبوع الماضي على الويب وتطبيق الجوال من Gmail، وفي حين كانت الخدمة تحتوي فقط على إعلانات موضوعة في الجزء العلوي من قائمة البريد الإلكتروني، مما جعلها سهلة التنقل حولها، والآن وبما أن الإعلانات ظهرت حتى بين الرسائل، فإن المستخدمين أصبحوا يجدون صعوبة في التنقل حولها.

كما تأثرت تجربة تطبيق الجوال أيضًا، حيث تظهر الإعلانات الآن قسم صندوق البريد المخصص للمواقع التواصل الاجتماعي، وهي منطقة كانت في السابق خالية تمامًا من الإعلانات، وجعلت إضافة إعلانات في مساحة الجزء العلوي من قائمة البريد الإلكتروني، وأصبحت تبدو مكتظة مما أثار قلق العديد من المستخدمين.

تُجدر الإشارة، إلى أن هذه الإعلانات لن تظهر لدى جميع المستخدمين، حيث أن جوجل تقوم بتشغيل اختبارات مستهدفة للميزات والتغييرات القادمة، وحتى الإعلانات التي لا تنشرها بشكل كامل ومباشر للمستخدمين، ومع ذلك، فإن هذا التغيير يمكن أن يشكل إزعاجًا كبيرًا للمتأثرين بالإعلانات المتزايدة.

وبأن جوجل تهتم كثيرًا برأي مستخدميها وتسعى دائمًا لتحسين تجربتهم، وأعلنت سابقًا أنها ستعمل على تحسين تجربة الإعلانات داخل Gmail وجعلها أكثر انسجامًا مع المحتوى الذي يهتم به المستخدم، فإن الشركة قد تعمل أيضًا على توفير خيارات جديدة للتحكم في كمية الإعلانات التي تظهر على خدمة Gmail.