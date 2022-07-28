زخرفة أسماء ببجي وأفضل مواقع شحن الشدات مجانًا 2022

تتوفر الآن مجموعة رائعة من زخرفة أسماء ببجي التي يبحث عنها ملايين اللاعبين، من أجل الحصول على أسماء مزخرفة لأسمائهم داخل اللعبة تُميزهم عن غيرهم، سواء كانت أسماء رعب أو غيرها، كما يتوفر أيضًا عدد من مواقع شحن الشدات مجانًا، وتوفير آلاف الـ uc بطريقة سريعة، تُمكن اللاعبين من شراء الأدوات والعناصر داهل بيئة اللعب.

زخرفة أسماء ببجي 2022

نعرض عليكم اليوم أفضل أسماء مزخرفة ببجي 2022 والتي يمكنك من خلالها اختيار الأسم المناسب لك ليكون لك داخل لعبة ببجي وهم كالتالي:

ق̷ات̷ل̷ 007™

• د̷ِم̷ۆ̷ع̷ٍ™

• 气⫷فُتاڪ⫸气

• 々الہٰرجلہٰ الہٰحہٰديٰديٰ★

• ズالُآسًٌُُﮃ الُغضۈ̜̌ب★

• 𒆜ال̀́م̀́ر̀́ع̀́ب̀́𒆜

• ꧁卄ال͠ق͠ز͠م͠卄꧂

• ズب̲ن̲د̲ق̲ي̲ة ال̲م̲ۆ̲ت̲气

• محہٰاربٰٰ الہٰظلہٰام

• ꧁ال̯͡ب̯͡ع̯͡ب̯͡ع̯͡꧂

• の연القـ♥̨̥̬̩راصنة★气 ◥īlīال̲أس̲ط̲ۆ̲ر̲هīlī◤

أسماء ببجي رعب مزخرفة جاهزة 2022

• 爱TⒺ乙Ⓐ爱

• 乡ال͠م͠د͠م͠ر乡

• ๖ال̷ز̷ع̷ٍي̷م̷๖

• Øالہحہان

• الہموتہ࿐

• Pochinki

• Chalenge • 〆░ال͠ب͠اش͠ا░〆

• ₦℮ṽ℮ɍȾȟ℮₤℮ŝŝ

• ڪلُِاشُينڪوُفُ

• 乙ᵍᵃᶰᵍˢᵗᵉʳ彡

• Naͥveͣeͫn

• ₭ÏŁŁΞR

• U₦₭₦Øฬ₦ • Ø꧁★الُقبطُان★꧂࿐

• の父ج̯͡ي̯͡ن̯͡ر̯͡ال̯͡气气

• ♜قاهر

• الہٰاعداء♜

• ◥Hero◤

• ༺جٍيَفَارٍه༻ᴳᵒᵈ

• ♜ᴬᴺᴼᴺʸᴹᴼᵁˁメ

• 〆ズال̷ص̷ق̷ر̷★〆

شحن شدات ببجي مجانا 2022

يمكنك الآن شحن شدات ببجي مجانا من خلال موقع mGammer والذي يعمل من خلال جمع النقاط من خلال الموقع وتحويلها إلى UC، ولكن يتطلب من اللاعب أن يتحلى بالصبر لجميع النقاط، وإعادة المحاولات أكثر من مرة، ويُمكن تحميل تطبيق mGammer على هاتف الأندرويد “من هنا“، وتحميله لهواتف الآيفون “من هنا“.

كما يُمكن الحصول على الشدات مجانًا من خلال المكافآت والهدايا داخل بيئة اللعبة عند تحقيق مستويات متقدمة، أو الفوز في إحدى المنافسات القوية.