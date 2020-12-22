ريلمي 6 .. مواصفات ومميزات واسعار هاتف شركة ريلمي الجديد .. “Realme 6”

قامت شركة ريلمي بالإعلان عن الهاتف Realme 6 والذي يعتبر حاليا هو أقوى هاتف اقتصادي حيث يأتي بمعالج مخصص للألعاب حيث يعطي أداء مميز.

كل هذا بسعر مناسب للجميع كما أن الموبايل يأتي مع كاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بيكسل وهي الموجودة في الهاتف Realme XT والذي يأتي بضعف السعر تقريباً.

المواصفات الرئيسية لهاتف ريلمي 6.

شاشة الهاتف تأتي FHD+ و مع معدل تحديث 90 هيرتز و هي ميزة قوية في هذه الفئة السعرية.

هاتف ريلمي 6 يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 2340 * 1080 بيكسل ومعدل تحديث 90 هيرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

وبها ثقب للكاميرا الأمامية كما يأتي الهاتف بمعالج ميدياتك MT6785 وذاكرة وصول عشوائي ( رامات ) 4 و 6 و 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 و 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عن طريق microSD.

مميزات هاتف Realme 6.

الهاتف يعتبر أقوى هاتف اقتصادي نظرا للمواصفات العالية والسعر المناسب للجميع أفضل من الموديل السابق ريلمي 5 بمراحل عديدة.

شاشة الهاتف تأتى بمعدل تحديث 90 هيرتز بها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 3.

العدة تأتي بخاصية مقاومة رذاذ المياه.

ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف من نوع UFS 2.1 السريعة والتي تمنحك أداء أفضل في فتح التطبيقات.

كما دعمت شركة ريلمي الهاتف بمعالج مخصص للألعاب و هو ميدياتك Mediatek MT6785 Helio G90T بدقة تصنيع 12 نانو متر.

الجوال يأتي بأربعة كاميرات في الجهة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل و 8 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات وقدرتها ممتازة يمكنك العمل لمدة يوم كامل دون نفاذها.

دعم تصوير الفيديو بجودة تصل إلى 4k.

البطارية تصمد للعمل لفترة طويلة خلال العمل المكثف خلال اليوم بأكمله.

مستشعر البصمة المدمج بزر الباور يعمل بشكل سريع

توفر منفذ منفصل حيث يمكنك تركيب شريحتي اتصال مع إضافة كارت ميموري إضافي.

عيوب هاتف ريلمي 6.

الحافة السفلية للشاشة كبيرة.

سماعات الأذن غير مرفقة في علبة الهاتف.

لا يوجد لمبه إشعارات في العدة.

عند استخدام الـ 90 هيرتز يتم استنزاف البطارية بشكل كبير.

خامات الهاتف من الخلف بلاستيكي وإطار جانبي

بلاستيكي يسهل خدشه وكسره.

مستوى الصور بالكاميرا السلفي أثناء الليل أو الإضاءة الداخلية الضعيفة متوسطة.

أغلب المستخدمين يفضلون شاشات الأموليد لألوانها المشبعة.

سعر هاتف Realme 6.

الإصدار برامات 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت بسعر 3970 جنية.

النسخة 8 رام مع 128 جيجا بـ 4490 جنية (218 دولار) وقد يتوفر بأقل من ذلك في بعض المحلات.

شاركونا آرائكم وتعليقاتكم عن هاتف “Realme 6”.