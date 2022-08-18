“ريلمي نازلة بالتقيل”.. سعر ومواصفات هاتف Realme 9i 5G الجديد

أعلنت اليوم شركة ريلمي الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة عن طرحها لهاتف جديد تحت إسم Realme 9i 5G وأكدت الشركة أن الهاتف سيأتي بعدة مميزات جديدة أبرزها وجود معالج Dimensity 810، بالإضافة إلى سعره الرائع الذي يناسب جميع العملاء، وفي هذا المقال سنتعرف سويًا على سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Realme 9i 5G:

شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة LCD وبحجم 6.6 إنش، مع دقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث يبلغ 90 Hz، ونتوء القطرة للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل. أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بسماكة 8.1مم وهو انحف اصدارات 5G، ويزن حوالي 187 جرام. ذاكرة الهاتف يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وبسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، بالاضافة الي ذلك يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة micro SD حتى سعة 2 تيرابايت. معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 810. نظام تشغيل الهاتف يأتي الهاتف بواجهة Realme UI 3.0، ونظام تشغيل Android 12. ألوان الهاتف يأتي الهاتف بعدة ألوان هي الأزرق والأسود والذهبي،

سعر هاتف Realme 9i 5G:

يبلغ سعر الهاتف 188دولار، بما يعادل حوالي 3600 جنيه مصري تقريبا.

صور هاتف Realme 9i 5G: