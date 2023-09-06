تقنية

ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة

سها عشري

ريلمي هي واحدة من أسرع الشركات الصينية نمواً في سوق الهواتف الذكية، وتتميز بتقديم هواتف بمواصفات عالية وأسعار منافسة، في هذا المقال سنتعرف على أحدث هواتف ريلمي المتوقع إطلاقها في عام 2023، وهو هاتف ريلمي سي 33 2023.

- صورة 7 - ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة

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المواصفات

- صورة 1 - ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة - صورة 2 - ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة - صورة 3 - ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة

الشاشة 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة +HD ونوتش على شكل قطرة الماء
المعالج Unisoc Tiger T612 ثماني النواة بتردد 2 جيجاهرتز
الذاكرة العشوائية 3 أو 4 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 32 أو 64 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD
الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية و0.3 ميجابكسل للعدسة المساعدة لقياس العمق
الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل
نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة ريلمي UI 2.0
البطارية 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات
المستشعرات بصمة الإصبع، التسارع، التقارب، البوصلة
المنافذ USB-C، منفذ سماعات 3.5 ملم
الألوان أزرق، أخضر، رمادي
السعر حوالي 2500 جنيه مصري

المميزات

  • شاشة كبيرة ومشرقة تناسب محبي مشاهدة المحتوى المرئي والألعاب.
  • معالج جديد وأحدث من معالج ريلمي سي 15، والذي يضمن أداء أفضل في التطبيقات والألعاب.
  • ذاكرة عشوائية وداخلية كافية لتخزين الملفات والصور والفيديوهات.

- صورة 4 - ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة

  • كاميرا خلفية تلتقط صورًا عالية الجودة في ظروف الإضاءة المناسبة، وتدعم خاصية HDR والبورتريه والتثبيت الإلكتروني.
  • كاميرا أمامية تصلح لإجراء مكالمات الفيديو والسيلفي، وتدعم خاصية HDR والبورتريه.
  • نظام أندرويد 11 مع واجهة ريلمي UI 2.0 البسيطة والسريعة، والتي توفر ميزات مثل الوضع المظلم والوضع الليلي والوضع الخاص وغيرها.
  • بطارية قوية تدوم لأكثر من يوم كامل من الاستخدام المتوسط، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.
  • مستشعر بصمة الإصبع في الخلف لفتح الهاتف بسرعة وأمان.
  • دعم شريحتي اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية في نفس الوقت.
  • دعم راديو FM ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

- صورة 5 - ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة - صورة 6 - ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة

العيوب

  • شاشة ذات دقة منخفضة نسبيًا وزوايا رؤية ضيقة.
  • معالج لا يتحمل تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة بكفاءة، وقد يسبب بعض التقطيع أو التأخير.
  • كاميرا خلفية لا تدعم الفلاش أو التثبيت البصري أو التقريب البصري أو تصوير الفيديو بدقة عالية.
  • كاميرا أمامية ذات جودة متواضعة ولا تدعم الفلاش أو التثبيت الإلكتروني.
  • عدم دعم شبكات الجيل الخامس أو تقنية NFC أو شحن لاسلكي.
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سها عشري

سها عشري كاتبة ومحررة لدي موقع نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس آداب جامعة المنصورة، أهوى مساعدة الآخرين في نشر المعلومة الأصح والأدق دائما، أهم هوايات هي القراءة الكتابة و التصفح على صفحات التواصل الاجتماعي، قمت بالكتابة في العديد من المواقع الإخبارية.

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