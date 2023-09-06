ريلمي سي 33 2023: هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة

ريلمي هي واحدة من أسرع الشركات الصينية نمواً في سوق الهواتف الذكية، وتتميز بتقديم هواتف بمواصفات عالية وأسعار منافسة، في هذا المقال سنتعرف على أحدث هواتف ريلمي المتوقع إطلاقها في عام 2023، وهو هاتف ريلمي سي 33 2023.

المواصفات

الشاشة 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة +HD ونوتش على شكل قطرة الماء المعالج Unisoc Tiger T612 ثماني النواة بتردد 2 جيجاهرتز الذاكرة العشوائية 3 أو 4 جيجابايت الذاكرة الداخلية 32 أو 64 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية و0.3 ميجابكسل للعدسة المساعدة لقياس العمق الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة ريلمي UI 2.0 البطارية 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات المستشعرات بصمة الإصبع، التسارع، التقارب، البوصلة المنافذ USB-C، منفذ سماعات 3.5 ملم الألوان أزرق، أخضر، رمادي السعر حوالي 2500 جنيه مصري

المميزات

شاشة كبيرة ومشرقة تناسب محبي مشاهدة المحتوى المرئي والألعاب.

معالج جديد وأحدث من معالج ريلمي سي 15، والذي يضمن أداء أفضل في التطبيقات والألعاب.

ذاكرة عشوائية وداخلية كافية لتخزين الملفات والصور والفيديوهات.

كاميرا خلفية تلتقط صورًا عالية الجودة في ظروف الإضاءة المناسبة، وتدعم خاصية HDR والبورتريه والتثبيت الإلكتروني.

كاميرا أمامية تصلح لإجراء مكالمات الفيديو والسيلفي، وتدعم خاصية HDR والبورتريه.

نظام أندرويد 11 مع واجهة ريلمي UI 2.0 البسيطة والسريعة، والتي توفر ميزات مثل الوضع المظلم والوضع الليلي والوضع الخاص وغيرها.

بطارية قوية تدوم لأكثر من يوم كامل من الاستخدام المتوسط، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

مستشعر بصمة الإصبع في الخلف لفتح الهاتف بسرعة وأمان.

دعم شريحتي اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية في نفس الوقت.

دعم راديو FM ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

العيوب