ريلمي تُكشّر عن أنيابها بهاتفها المتألق Narzo 50 Pro 5G وتتحدى به أحدث هواتف سامسونج

أطلقت ريلمي بشكل رسمي أحدث إصدار لها من سلسلتها الشهيرة Narzo 50 وهو هاتفها الجديد المعروف باسم Narzo 50 Pro 5G، وسوف يتميز هاتف ريلمي بالعديد من المميزات، والتي من أبرزها الشاشة المثقبة، وتنافس ريلمي بهذا الهاتف أحدث هواتف الأندرويد المتواجدة بالسوق حالياً.

مواصفات هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G

وخلال السطور التالية نستعرض مع متابعينا أبرز مواصفات هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G، والتي جاءت كما يلي.

سوف يدعم هاتف نارزو 50 برو اتصالات 5G الشاشة ستأتي من نوع AMOLED مقاس الشاشة 6.4 بوصة دقة العرض FHD + معدل التحديث 90 هرتز طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات من نوع Corning Gorilla Glass 5 المعالج من شركة ميديا تك Dimensity 920 دقة تصنيع المعالج 6 نانو متر يوجد بالهاتف مكبرات صوت ستريو Dolby Atmos نظام التشغيل أندرويد 12

مواصفات كاميرات وذواكر وبطارية هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G

الكاميرات الخلفية ثلاثية.

دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكل.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

تدعم الكاميرا الأمامية تقنية التعرف على الوجوه.

واجهة المستخدم من ريلمي Realme UI 3.0.



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