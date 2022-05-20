ريلمي تُكشّر عن أنيابها بهاتفها المتألق Narzo 50 Pro 5G وتتحدى به أحدث هواتف سامسونج

سعيد شعبان

أطلقت ريلمي بشكل رسمي أحدث إصدار لها من سلسلتها الشهيرة Narzo 50 وهو هاتفها الجديد المعروف باسم Narzo 50 Pro 5G، وسوف يتميز هاتف ريلمي بالعديد من المميزات، والتي من أبرزها الشاشة المثقبة، وتنافس ريلمي بهذا الهاتف أحدث هواتف الأندرويد المتواجدة بالسوق حالياً.

ريلمي تُكشّر عن أنيابها بهاتفها المتألق Narzo 50 Pro 5G وتتحدى به أحدث هواتف سامسونج
المحتويات
مواصفات هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G
مواصفات كاميرات وذواكر وبطارية هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G
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مواصفات هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G

وخلال السطور التالية نستعرض مع متابعينا أبرز مواصفات هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G، والتي جاءت كما يلي.

سوف يدعم هاتف نارزو 50 برو اتصالات 5G
الشاشة ستأتي من نوع AMOLED
مقاس الشاشة 6.4 بوصة
دقة العرض FHD +
معدل التحديث 90 هرتز
طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات من نوع Corning Gorilla Glass 5
المعالج من شركة ميديا تك Dimensity 920
دقة تصنيع المعالج 6 نانو متر
يوجد بالهاتف مكبرات صوت ستريو Dolby Atmos
نظام التشغيل أندرويد 12

ريلمي تُكشّر عن أنيابها بهاتفها المتألق Narzo 50 Pro 5G وتتحدى به أحدث هواتف سامسونج

مواصفات كاميرات وذواكر وبطارية هاتف Realme Narzo 50 Pro 5G

  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكل.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.
  • تدعم الكاميرا الأمامية تقنية التعرف على الوجوه.
  • واجهة المستخدم من ريلمي Realme UI 3.0.
    ريلمي تُكشّر عن أنيابها بهاتفها المتألق Narzo 50 Pro 5G وتتحدى به أحدث هواتف سامسونج 1 20/5/2022 - 12:14 ص
الرام 8 و6 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية والقابلة للتوسعة بدقة 128 جيجا بايت
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات
قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة
الألوان أزرق وأسود
سعر طراز 6 جيجا للرام+ 128 جيجا للذاكرة الداخلية 283 دولار
سعر طراز 8+ 128 جيجا بايت للذاكرة الداخلية 309 دولار وسوف يبدأ البيع يوم 26 مايو الجاري

ريلمي تُكشّر عن أنيابها بهاتفها المتألق Narzo 50 Pro 5G وتتحدى به أحدث هواتف سامسونج 2 20/5/2022 - 12:14 ص

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سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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